حسين السيد: عديد لاعبي الزمالك تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.. وموقفنا من عودة ساسي

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

حسين السيد

تحدث حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك عن موقف النادي من تجديد عقود لاعبيه وأجاب على إمكانية عودة فرجاني ساسي لصفوف الأبيض في المستقبل.

وقال حسين السيد عبر أون تايم سبورتس: "كل الحديث حول خلافاتي مع اللاعبين أمر لا أعرف مصدره. مشكلة بعض اللاعبين، ليس في الزمالك فقط، هو وجود طلبات غير موجودة على أوراق التعاقد ومطالبتهم بأمور اتفقوا عليها من قبل وغير مدونة على العقود".

وأضاف "محمود حمدي الونش من نوعية اللاعبين أثناء التفاوض الذي من خجلك (تريد أن تخرج عينيك وتعطيهما له)، لم يكن له أي طلبات. كان لديه عقد كبير جدا من الخليج ولكنه جدد دون طلبات وعوضناه ماديا وقدرناه".

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وأردف "لدينا أكثر من لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم مثل بنشرقي وطارق حامد وأبو جبل ومصطفى فتحي ومحمد أشرف روقة وآخرين".

وأوضح موقف مفاوضات بنشرقي قائلا: "المفاوضات المادية بيننا وبين بنشرقي وصلنا فيها لاتفاق، والأموال جاهزة. المشكلة الوحيدة الآن هي الشرط الجزائي. بنشرقي يريد أن يكون لديه بند بدفع مليون دولار في الموسم الثاني بعد التجديد للرحيل في أي وقت ورفضنا ذلك الأمر، والتفاوض الآن مستمر. وكيل بنشرقي صعب في التفاوض وطلبنا رفع تلك القيمة إلى 2.5 مليون دولار".

وتابع "نقطة الجماهيرية وحب جمهور نادي الزمالك أمر نستعمله في التفاوض. فرجاني ساسي لم يجد نفس الجماهيرية في قطر مثل الزمالك".

وأكمل "لم يحدث أي اتصال من فرجاني ساسي بالزمالك منذ رحيله. لو تواصل معنا للعودة ونظرنا للموضوع بنظرة عملية بحتة سننظر لمصلحتنا حينها، ولكن لا أظن أن هناك فرصة لذلك".

وواصل "نتفاوض الآن مع أبو جبل وطارق حامد لتجديد عقديهما. الثنائي قريب جدا من التجديد".

وكشف سبب رحيل 3 حراس من الفريق الأول قائلا: "كان لدينا 5 حراس وكان الأمر مشكلة بكل المقاييس وكل حارس لديه رؤية بأنه الأفضل والأحق. تجنب المشاكل كان ضمن أسباب قرارنا برحيل جنش وأحمد نادر السيد ومحمد صبحي".

وتابع "لا يمكن ألا تحب جنش لأنه (جدع واللي في قلبه على لسانه)، وأحيانا تكون تلك مشكلة. احتد جنش في النقاش مع كارتيرون و(صوته علي)، هذا فقط كل ما حدث. بعد ذلك الموقف، رفض كارتيرون وجود جنش في الفريق في بقية الموسم والموسم الجديد".

وأتم "محمد صبحي ظهر عندما حصل على فرصته في الاتحاد السكندري ولو كان جلس في الزمالك لما كان سينضج ويظهر بهذا الشكل. إعارته لفاركو بنية البيع".

حسين السيد الزمالك في الدوري
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