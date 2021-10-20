إبراهيموفيتش: كانت مباراتنا الأسوأ.. واحتاج المزيد من الدقائق للعودة

شدد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي على أن فريقه قد قدم الأداء الأسوأ في مواجهة بورتو البرتغالي.

وخسر ميلان أمام بورتو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب دراجاو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "بين مباراتنا الثلاث، كان أداؤنا اليوم هو الأسوأ، بالتالي لا نستحق النقاط".

واستمر "يعض الأحيان يمكنك أن تلعب بشكل سيء وتحقق الفوز، لكن لا تهتم علينا أن نتذكر أن هذا أول دوري أبطال أوروبا للعديد من لاعبينا وهم بحاجة للنضج".

وتابع "نرى في الدوري الإيطالي خبرات وإيقاعهم ومعرفتهم بالدوري تتزايد، وهو ينمون بعد كل مباراة في دوري الأبطال أيضا".

وأضاف "نفتقد لبعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم، لقد عدت لتوي وأنا سعيد باللعب لكنني بحاجة لمزيد من الدقائق لاستعادة لياقتي ومستواي، سوف تصل ببطء".

وأتم "مازال لدينا ثلاث مباريات، قاتلنا الموسم الماضي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا طالما كان ذلك ممكنا فإننا نواصل القتال، وأنا واثق من أن الفوز سيأتي".

ويحتل ميلان المركز الأخير في المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط بعد الثلاث جولات الأولى.