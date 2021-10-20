تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

رقمان قياسيان حققهما محمد صلاح نجم ليفربول أمس أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثالثة.

سجل هدفان واستحق الإشادة من الصحف الإنجليزية عقب الفوز الثالث على التوالي والعلامة الكاملة في دوري الأبطال.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز ماراثوني على أتليتكو مدريد.. وتنين بورتو يُحرق ميلان تخطى جيرارد وسجل للمباراة التاسعة على التوالي.. صلاح يواصل تألقه وكسر الأرقام القياسية بفضل رائعته في أتليتكو مدريد.. صلاح ورقم قياسي جديد مع ليفربول فينجر: صلاح يتمتع بالإبداع وذكي.. وأبو تريكة: طور نقاط ضعفه في الفترة التحضيرية لكل موسم

تقييم صلاح تباين بين 7 و8.9 ليصبح متوسط تقييمه 7.7 ليحل ثانيا خلف أليسون بيكر حارس المرمى صاحب تقييم 7.9.

صلاح سجل للمباراة التاسعة على التوالي محققا رقما قياسيا جديدا مع الريدز في جميع المسابقات.

كما أصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا.

صلاح افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بتصويبة صاروخية قوية على يمين يان أوبلاك بعدما مر من 3 مدافعين.

ثم حسم الفوز في الشوط الثاني بتسجيله هدفا من علامة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف ارتقى بها للمركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

وإجمالا سجل صلاح 12 هدفا وصنع 5 في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

محمد صلاح تقييم صلاح دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك لـ في الجول: قرار التسوية بشأن شيكابالا إداري وليس فني.. هذا ما ننتظره 2 دقيقة | الدوري المصري
عمر ربيع ياسين يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي 7 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أرسلنا طلبا بالعودة لملعبنا.. وهذا البديل 29 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر يعلن قبول استئنافه ضد قرار استبعاده من انتخابات سموحة 53 دقيقة | مصر
لاتسيو يوقف مدرب النسر عن العمل بسبب تحية فاشية ساعة | الدوري الإيطالي
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: وقف تنفيذ عقوبة شيكابالا؟ في يد رابطة الأندية ساعة | الدوري المصري
الزمالك: قرار إلغاء عقوبة شيكابالا "تاريخي" ولكن ساعة | الدوري المصري
سبورت: بيدري لن يلحق بـ الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح