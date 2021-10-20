تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

رقمان قياسيان حققهما محمد صلاح نجم ليفربول أمس أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثالثة.

سجل هدفان واستحق الإشادة من الصحف الإنجليزية عقب الفوز الثالث على التوالي والعلامة الكاملة في دوري الأبطال.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم صلاح تباين بين 7 و8.9 ليصبح متوسط تقييمه 7.7 ليحل ثانيا خلف أليسون بيكر حارس المرمى صاحب تقييم 7.9.

صلاح سجل للمباراة التاسعة على التوالي محققا رقما قياسيا جديدا مع الريدز في جميع المسابقات.

كما أصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا.

صلاح افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بتصويبة صاروخية قوية على يمين يان أوبلاك بعدما مر من 3 مدافعين.

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ثم حسم الفوز في الشوط الثاني بتسجيله هدفا من علامة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف ارتقى بها للمركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

وإجمالا سجل صلاح 12 هدفا وصنع 5 في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.