كلوب: لا يهمني طريقة فوزنا بالمباراة.. ويعلق على رفض سيميوني لمصافحته

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على رفض دييجو سيميوني لمصافحته ودخوله لغرف خلع الملابس مباشرة بعد انتهاء مباراة فريقيهما.

وفاز لبيفربول على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لـ "بي تي سبورتس": "كانت مباراة صعبة كما توقعنا، قدمنا أداءا جيدا بشكل مفاجئ في البداية، وسجلنا هدفين رائعين ولعبنا كرة قدم جميلة".

وأضاف "لعبنا شوطا ثانيا قويا حقا في مباراة صعبة وكرة قدم كوية من كلا الفريقين، ثم أتت البطاقة الحمراء والتي كانت من مصلحتنا بالطبع".

وتابع "رأيت ركلة الجزاء وكانت صحيحة، اعتقد أن الأخرى لم تكن كذلك ولم أتوقعها واعتقد أن قرار الحكم كان صحيحا".

وأكمل "لم يكونوا محظوظين بالطبع بتلقي البطاقة الحمراء، ولكنها كانت صحيحة، قدم في الوجه يمكن أن يحدث".

وأضاف "كانت مباراة صعبة للغاية، ولا اكترث لكيفية فوزنا بها، في ليلة مثل هذه تحقيق الثلاث نقاط يكون شيء رائع".

وتحدث كلوب عن دخول سيميوني لغرف خلع الملابس دون مصافحته قائلا: "لا أحب ذلك ولكن الوضع كان واضحا، كنت أريد أن أصافحه وردة فعله ولكن رد فعله لم يكن رائعا، في المرة المقبلة التي نرى فيها بعضنا البعض سنتصافح بالطبع، من الواضح أنه كان غاضبا، ليس مني ولكن من المباراة، لا يوجد شيء آخر".

بذلك الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق خمس نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.