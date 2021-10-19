تخطى جيرارد وسجل للمباراة التاسعة على التوالي.. صلاح يواصل تألقه وكسر الأرقام القياسية

لا يستطيع التوقف عن كسر الأرقام القياسية، واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول وكسر رقمين قياسيين جديدين مع ناديه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل محمد صلاح هدفين في شباك أتليتكو مدريد ضمن فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

9 مباريات على التوالي

افتتح صلاح التسجيل في مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بهدف في الدقيقة الثامنة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية بكل المسابقات ليكسر رقم دانييل ستوريدج.

The first player in our history to score in nine consecutive appearances for us ⚽️ 👏 @MoSalah 👏 pic.twitter.com/Ht8kJkNLRu — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021

وسجل صلاح بذلك في شباك كل من تشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي على التوالي وميلان وبورتو وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح للهدف الحادي عشر في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري، كما صنع 5 أهداف حتى الآن.

رقم جيرارد

كسر محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد القائد التاريخي لليفربول وبات هداف النادي في دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 31 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليكسر رقم جيرارد الصامد.

وكان جيرارد قد سجل مع ليفربول 30 هدفا مع الريدز في دوري أبطال أوروبا.

وأخر أهداف جيرارد مع ليفربول كانت أمام بازل في ديسمبر 2014 ووقتها شارك محمد النني مع الفريق السويسري بينما كان أحمد حمودي على مقاعد البدلاء.

وجاء صلاح بعد ما يقرب من سبع سنوات ليكسر هيمنة جيرارد على رقم الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفربول للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وظل خلفه أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط.

بينما ارتفع رصيد بورتو إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل ميلان الترتيب بدون رصيد.