الزمالك يجري تعديلا في جهازه الإداري

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 23:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

توسكر الكيني - الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين عمرو أبو العز، المدير الإداري السابق لمنتخب مصر، مديرا إداريا للفريق، خلفا لمنتصر الرملاوي.

واعتمد مجلس إدارة النادي تعيين أبو العز، ليضم الجهاز الإداري كل من أحمد إبراهيم مديرا لشؤون اللاعبين ، وإبراهيم زارع وعبد الله حسين إداريين.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

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وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بنشرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

ويواجه الزمالك توسكر في لقاء الإياب يوم الجمعة.

الزمالك منتصر الرملاوي عمرو أبو العز
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