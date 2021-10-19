ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية.. وإنتر يحيي آماله في دوري الأبطال

اكتسح ريال مدريد فريق شاختار بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد إنتر آماله في التأهل بعد الفوز على شيريف المتصدر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات نفس الجولة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مع شيريف بينما ارتفع رصيد إنتر إلى 4 نقاط ويتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.

وخرج ريال مدريد من الشوط الأول بتقدم بهدف دون رد بصعوبة وسط محاولات فريق شاختار صاحب الأرض.

وسجل ريال مدريد هدفه الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 37 عن طريق النيران الصديقة بتسجيل كريفستوف بالخطأ في مرماه.

وشهد الشوط الثاني تألف فينيسيوس جونيور الذي حسم المباراة لفريقه في أقل من ربع ساعة.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف ريال مدريد في الشوط الثاني بالدقيقة 51 قبل أن يسجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56.

ولم يكتف فينيسيوس بالتسجيل ولكن صنع الهدف الرابع لريال مدريد والذي سجله رودريجو في الدقيقة 65.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 91 سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الخامس ليختتم أهداف النادي الملكي.

وحسم إنتر مواجهة شيريف بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحيي الفريق الإيطالي آماله في المجموعة.

ولم يكن حسم المباراة سهلا على إنتر الذي أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد سجل إدين دجيكو في الدقيقة 34 من المباراة.

وتعادل شيريف مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 52 ليشعل المباراة وترتيب المجموعة.

وعاد إنتر من جديد ليحسم المباراة في تسع دقائق بتسجيل أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 58 قبل أن يحسم ستيفان دي فري المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 67.

ويحل إنتر ضيفا على شيريف ضمن مباريات الجولة الرابعة يوم 3 من نوفمبر المقبل بينما يستضيف ريال مدريد فريق شاختار في نفس اليوم.