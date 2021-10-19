ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز ماراثوني على أتليتكو مدريد.. وتنين بورتو يُحرق ميلان

ثآر ليفربول من أتليتكو مدريد وحقق فوزا ماراثونيا بنتيجة 3-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في المجموعة الثانية.

سجل أهداف ليفربول: محمد صلاح (2) ونابي كيتا، فيما سجل أنطوان جريزمان ثنائية أتليتكو مدريد.

أتليتكو مدريد كان قد أقصى ليفربول بنفس النتيجة من النسخة قبل الماضية في دور الـ 16 وجرده من لقبه، واليوم الريدز يردون الصاع ويحققون فوزا جديدا في الأراضي الإسبانية.

ووصل محمد صلاح للهدف الخامس في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بفارق هدف وحيد عن سيباستيان هالر مهاجم أياكس الهولندي.

كما أصبح صلاح رابع أكثر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم (30 هدفا) بعد روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وفي ملعب دراجاو فاز بورتو على ميلان بنتيجة 1-0 من توقيع لويس دياز.

وتكبد ميلان خسارته الثالثة على التوالي وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الروسونيري في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفربول للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وظل خلفه أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط.

بينما ارتفع رصيد بورتو إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل ميلان الترتيب بدون رصيد.

التشكيل

بقيادة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني بدأت كتيبة يورجن كلوب مع عودة أليسون لحراسة مرمى ليفربول.

في المقابل فضل دييجو سيميوني الدفع بخماسي في الدفع، وثنائية هجومية مكونة من أنطوان جريزمان وجواو فيليكس.

وصف المباراة

ولم ينتظر محمد صلاح سوى 8 دقائق ليسجل أول أهداف اللقاء بعدما راوغ 3 مدافعين متوغلا من الجهة اليمنى إلى حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية ارتطمت بأقدام جيمس ميلنر وسكنت الشباك.

هدف احتُسب أولا للاعب الوسط الإنجليزي لكن عاد أحقيته إلى صلاح بعد عدة دقائق ليصبح أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 9 مباريات متتالية بجميع المسابقات.

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ضغط ليفربول تواصل على دفاع أتليتكو مدريد، عرضية شتتها الدفاع ليسددها نابي كيتا على الطائر كرة صاروخية معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 13.

رد أتليتكو مدريد جاء قويا وسريعا.

في الدقيقة 20 عرضية من ركنية تصل إلى كوكي على حدود منطقة الجزاء سددها كرة قوية حولها جريزمان في الشباك مقلصا الفارق.

انتظار الفرنسي لدقيقة للتأكد من احتساب هدفه وعدم وجوده في موقف تسلل.

وبعد 7 دقائق منع أليسون بيكر التعادل بعدما تصدى لانفراد تام من جريزمان.

وفي الدقيقة 34 أعاد جريزمان المباراة لنقطة البداية بهدف التعادل، جواو فيليكس راوغ أكثر من لاعب في وسط ليفربول ومن ثم مرر كرة عرضية إلى جريزمان الذي راوغ فان دايك وسدد من داخل المنطقة على يسار أليسون.

فيليكس كاد أن يسجل هدف التقدم ويقلب الأوضاع رأسا على عقب لكن أليسون كان له بالمرصاد في الدقيقة 40.

























































بداية نارية

في الدقيقة 52 وفي كرة بمنتصف الملعب تدخل جريزمان بشكل قوي بقدمه على فيرمينو في منتصف الملعب فأشهر الحكم في وجه الفرنسي البطاقة الحمراء المباشرة.

ضربة قوية تلقاها دييجو سيميوني.

ليفربول حاول بتسديدة من فيرمينو على الطائر لكن كرته في الدقيقة 55 مرت أعلى من العارضة.

ضغط ليفربول تواصل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أوبلاك.

وفي الدقيقة 75 ومن كرة طولية عرقل ماريو هيرموسو خصمه ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للريدز.

انبرى لها محمد صلاح وسدد بهدوء على يمين أوبلاك معلنا الهدف الثالث للريدز.

في الدقيقة 80 احتسب الحكم ركلة جزاء لأتليتكو مدريد لكن تقنية الفيديو ألغت لعدم صحة الخطأ.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع خرج محمد صلاح وعوضه نيكو ويليامز لمزيد من التأمين الدفاعي.

بورتو × ميلان

6 دقائق مرت من بداية اللقاء وهدد بورتو مرمى ميلان سريعا بتسديدة صاروخية أرضية من لويس دياز ارتطمت بالقائم الأيمن.

ماتيوس أوريبي أهدر فرصة الهدف الأول لبورتو بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 19.

ضغط بورتو تواصل وسدد الإيراني مهدي طارمي كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 28.

في الدقيقة 44 كاد أوليفييه جيرو من عرضية رافائيل لياو أن يسجل بضربة مقصية مرت بجوار القائم.

في بداية الشوط الثاني كاد طارمي أن يسجل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 65 أنهى لويس دياز صمت ملعب دراجاو بالهدف الأول والوحيد في المباراة بتسديدة أرضية زاحفة على يمين تاتاروشانو.

حالول لاعبو بورتو إضافة الهدف الثاني لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء.

في المقابل لم يشكل لاعبو ميلان رغم مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش خطورة على مرمى التنين البرتغالي.