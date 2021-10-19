ميسي يقلب النتيجة ويمنح الفوز لـ باريس .. وأياكس يسحق دورتموند برباعية

فاز باريس سان جيرمان على لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل

بدأ ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي للمباراة بعد غياب عن المباراة الماضية لتأخره في العودة من معسكر منتخب الأرجنتين، كما عاد كيلور نافاس للمشاركة في حراسة المرمى.

تشكيل سان جيرمان - ليونيل ميسي وكيليان مبابي يقودان خط الهجوم أمام لايبزيج#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/Z3Csmd9XEn — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2021

تقدم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة بعد هجمة مرتدة انطلق فيها مبابي وأنهاها بتسديدة أرضية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 28 تعادل أندري سيلفا للايبزج مستغلا عرضية من أنجيلينو على القائم البعيد ليسجلها سيلفا المتواجد دون رقابة.

وفي الشوط الثاني بدأ الفريق الألماني في التسجيل بالهدف الثاني عن طريق نوردو موكليلي بنفس طريقة الهدف الأول.

وبعد عشر دقائق تعادل ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعدما تلقى تمريرة من مبابي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة من لمسة واحدة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 74 أضاف ميسي الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بشكل رائع على طريقة بانينكا.

وشهدت الدقيقة الـ 94 إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء، سددها أعلى المرمى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة السابعة ليستعيد صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما استمر لايبزج بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

وسيلتقي الفريقان في الجولة المقبلة مرة أخرى يوم الأربعاء 3 نوفمبر والتي ستقام على ملعب لايبزج.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت فاز أياكس على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب يوهان كرويف.

تقدم أياكس في الدقيقة الـ 11 عن طريق ماركو رويس بالخطأ في مرماه بعد أن حول عرضية تاديتش برأسية في شباك فريقه.

وفي الدقيقة الـ 25 أضاف دالي بليند الهدف الثاني من تسديدة من داخل خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف أنتوني الهدف الثالث تحديدا في الدقيقة الـ 57 مستغلا تمريرة رأسية من سابيستيان هالير ليكمل الكرة في الشباك.

قبل أن يعود هالير ويسجل بنفسه الهدف الرابع في الدقيقة الـ 72 برأسية بعد عرضية من بليند.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أياكس للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة السادسة في المركز الثاني.