خسارة النصر أمام الهلال تمنح حجازي خبرا سارا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 22:37

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - النصر × الاتحاد

منحت خسارة النصر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اتحاد جدة والمحترف المصري أحمد حجازي خبرا سارا.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتسببت خسارة النصر، الذي حل في المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، وعدم وجود فرصة للعب على لقب البطولة في المباراة النهائية، في ضمان عدم وصوله للنسخة المقبلة من البطولة.

وتؤهل المسابقات السعودية المحلية 3 فرق لدور المجموعات، وفريق للملحق، يكون ثالث الدوري، وهو اتحاد جدة.

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وكان فوز النصر بالبطولة، يعني منع ثالث الدوري اتحاد جدة من المشاركة.

وبالتالي، يشارك الهلال في الموسم المقبل كبطل للدوري، والفيصلي كبطل لكأس الملك، والشباب كوصيف للهلال في الدوري، في دور المجموعات.

ويشارك اتحاد جدة، وحجازي، في الملحق، في الموسم الجديد من البطولة.

تفوق الهلال السعودي، على مواطنه النصر، 2-1، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويطول انتظار النصر للفوز بالبطولة التي لم يحصدها من قبل، وحل وصيفا لها في 1995.

أما الهلال، فيخوض ثاني نهائي في آخر 3 سنوات، بعد أن فاز بنهائي النسخة قبل الماضية على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليحصد لقبه الثالث في البطولة.

أحمد حجازي الهلال النصر الاتحاد
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