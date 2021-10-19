بفضل رائعته في أتليتكو مدريد.. صلاح ورقم قياسي جديد مع ليفربول
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 21:59
كتب : FilGoal
أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية بجميع المسابقات.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتفوق صلاح على الرقم المُسجل باسم الإنجليزي دانييل ستوريدج مع الريدز.
صلاح هز شباك أتليتكو مدريد بعد 8 دقائق من بداية اللقاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بعدما راوغ 3 لاعبين من الجهة اليمنى ثم سدد كرة أرضية قوية هزت شباك يان أوبلاك.
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🥅⚽️ مجهود خرافي من صلاح ينهيه ميلنر بهدف مبكر— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2021
#دوري_أبطال_أوروبا | #اتلتيكو_ليفربول #UCL #beINUCL pic.twitter.com/90ZtpIrD7w
وسجل صلاح في شباك تشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي وهز شباك ميلان وبورتو وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
تم احتساب الهدف لمحمد صلاح 😍
بهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية بكل المسابقات 🌟👏 pic.twitter.com/GOUszJg9cI— FilGoal (@FilGoal) October 19, 2021
ووصل صلاح للهدف الحادي عشر في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.
كما صنع 5 أهداف حتى الآن.
ووصل للهدف رقم 32 له في دوري أبطال أوروبا خلال 61 مباراة بقميص بازل وروما وتشيلسي وليفربول.
وأشاد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق عبر شبكة بي إن سبورتس بتألق الجناح المصري قبل بداية المباراة قائلا: "صلاح لاعب من الطراز العالي، من أفضل هدافي العالم ويسجل بطريقة جميلة لا يمكن أن يتقنها الأخرون".
وأضاف "يجب أن تلعب كرة الشوارع لتسجل تلك الأهداف، يتمتع بالإبداع والابتكار وهو لاعب ذكي جدا لأن اللاعبين الذين يتطورون يتميزون بالذكاء".
وأردف "ينتابه الفضول دائما ويسأل كيف يمكنني أن اتحسن ورأينا ذلك، هو لا يتحلى بالجمود، اللاعبون الذين يصلون إلى القمة يجب أن يبقوا في القمة وهذا ما يميز الكبار عن الصغار وهو من الكبار".