بفضل رائعته في أتليتكو مدريد.. صلاح ورقم قياسي جديد مع ليفربول

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية بجميع المسابقات.

وتفوق صلاح على الرقم المُسجل باسم الإنجليزي دانييل ستوريدج مع الريدز.

صلاح هز شباك أتليتكو مدريد بعد 8 دقائق من بداية اللقاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بعدما راوغ 3 لاعبين من الجهة اليمنى ثم سدد كرة أرضية قوية هزت شباك يان أوبلاك.

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وسجل صلاح في شباك تشيلسي وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد ومانشستر سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي وهز شباك ميلان وبورتو وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح للهدف الحادي عشر في 11 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

كما صنع 5 أهداف حتى الآن.

ووصل للهدف رقم 32 له في دوري أبطال أوروبا خلال 61 مباراة بقميص بازل وروما وتشيلسي وليفربول.

وأشاد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق عبر شبكة بي إن سبورتس بتألق الجناح المصري قبل بداية المباراة قائلا: "صلاح لاعب من الطراز العالي، من أفضل هدافي العالم ويسجل بطريقة جميلة لا يمكن أن يتقنها الأخرون".

وأضاف "يجب أن تلعب كرة الشوارع لتسجل تلك الأهداف، يتمتع بالإبداع والابتكار وهو لاعب ذكي جدا لأن اللاعبين الذين يتطورون يتميزون بالذكاء".

وأردف "ينتابه الفضول دائما ويسأل كيف يمكنني أن اتحسن ورأينا ذلك، هو لا يتحلى بالجمود، اللاعبون الذين يصلون إلى القمة يجب أن يبقوا في القمة وهذا ما يميز الكبار عن الصغار وهو من الكبار".

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا رقم قياسي
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