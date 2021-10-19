انتظار النصر سيطول.. رائعة الدوسري تأخذ الهلال إلى نهائي آسيا

تفوق الهلال السعودي، على مواطنه النصر، 2-1، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويطول انتظار النصر للفوز بالبطولة التي لم يحصدها من قبل، وحل وصيفا لها في 1995.

أما الهلال، فيخوض ثاني نهائي في آخر 3 سنوات، بعد أن فاز بنهائي النسخة قبل الماضية على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليحصد لقبه الثالث في البطولة.

ورغم تفوق النصر النسبي في المباراة، إلا أن نجاعة الهلال بتسديدتين فقط على المرمى تحولا إلى هدفين، أهلت الزعيم إلى النهائي على حساب العالمي الذي لعب الشوط الثاني كاملا بـ 10 لاعبين.

المباراة بدأت بضغط من الموج الأزرق، ترجمه موسى ماريجا بهدف أول بعد تمريرة من بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 17.

تسديدة ماريجا خدعت حارس النصر وليد عبد الله بعد ارتطامها في عبد الله مادو.

وتعرض علي لاجامي لاعب وسط النصر، للطرد المباشر، بعد تدخل قوي على ماريجا، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وعكس المتوقع، بدأ النصر الشوط الثاني ضاغطا بقوة، ليستغل أندرسون تاليسكا ركنية حولها برأسية رائعة في شباك عبد الله المعيوف في الدقيقة 50.

ولكن في الدقيقة 70، استلم سالم الدوسري كرة على حافة منطقة الجزاء، وسددها وغيرت اتجاهها لتخدع وليد عبد الله، وتسكن الشباك.

وفي اللحظة الأخيرة، اعترض لاعبو النصر للحصول على ركلة جزاء، عقب فرصة ذهبية لفينسنت أبو بكر الذي سدد بجوار القائم، إلا أن اعتراضاتهم لم تثن حكم اللقاء عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وتأهل الهلال الثامن لنهائي دوري أبطال آسيا، وينتظر الفائز من أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكوريين غدا الأربعاء، للعب النهائي المنتظر يوم 23 نوفمبر المقبل.