الشحات يشارك في جزء من مران الأهلي

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 21:37

كتب : FilGoal

حسين الشحات

شارك حسين الشحات في جزء من المران الجماعي للأهلي والذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي إن الشحات سيشارك في المران الجماعي بالكامل في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.

وشدد أبو عبلة على أن حالة الشحات مطمئنة للغاية، إذ إنه قد شارك في مران الفريق بدون أن تصدر منه أي شكوى عقب نهايته.

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وأوضح أبو عبلة بأن الشحات سيكون تحت تصرف الجهاز الفني للأهلي بشكل كامل خلال يومين ليصبح جاهزا طبيا.

وكان الشحات قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة في مباراة ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا أمام الحرس الوطني النيجري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمباراة الإياب والتي ستقام يوم السبت 23 أكتوبر.

ويحتاج الأهلي فقط للتعادل بدون أهداف أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لدور المجموعات..\

الأهلي حسين الشحات
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