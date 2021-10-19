فينجر: صلاح يتمتع بالإبداع وذكي.. وأبو تريكة: طور نقاط ضعفه في الفترة التحضيرية لكل موسم

أشاد أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتطور محمد صلاح نجم ليفربول الموسم الجاري.

وقال فينجر عبر شبكة بي إن سبورتس: "صلاح لاعب من الطراز العالي، من أفضل هدافي العالم ويسجل بطريقة جميلة لا يمكن أن يتقنها الأخرون".

وأضاف "يجب أن تلعب كرة الشوارع لتسجل تلك الأهداف، يتمتع بالإبداع والابتكار وهو لاعب ذكي جدا لأن اللاعبين الذين يتطورون يتميزون بالذكاء".

وأردف "ينتابه الفضول دائما ويسأل كيف يمكنني أن اتحسن ورأينا ذلك، هو لا يتحلى بالجمود، اللاعبون الذين يصلون إلى القمة يجب أن يبقوا في القمة وهذا ما يميز الكبار عن الصغار وهو من الكبار".

آرسين فينغر يتحدث عن محمد صلاح أبو تريكة : صلاح يبحث عن التطوير ويحاول تحسين نفسه#دوري_أبطال_أوروبا | #استوديو_الثلاثاء#UCL #beINUCL pic.twitter.com/LLnf5OdSVj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2021

من جانبه قال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق عبر بي إن سبورتس: "صلاح في كل موسم كان له نقاط ضعف وحاول تحسينها في فترات التحضير للمواسم السابقة مثل استخدامه قدمه اليمنى والرأسيات والمساحات القصيرة، يبحث عن التطوير ومعالجة نقاط ضعفه".

وواصل "الآن صلاح بدون نقاط ضعف هذا الموسم وموفق ومجتهد بعد حصوله على راحة لمدة 4 أسابيع في الصيف والمشاركة في الفترة التحضيرية بشكل جيد واليوم يقدم هذا المستوى، فلابد من الراحة للاعب لاستعادة تفوقه العقلي والذهني".

وأتم "لاعبو ليفربول يتألقون الموسم الحالي بشكل واضح، سجل صلاح 7 أهداف في حين أن الأهداف المتوقعة له 5، وهو ما يدل على أنه موفق ويتحسن ويلمس الكرة داخل منطقة الجزاء أكثر ويشعر بالمتعة والثقة والنضج وهو يلعب".

صلاح خاض 10 مباريات الموسم الجاري سجل 10 أهداف وصنع 4.