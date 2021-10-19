انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو مدريد (2) (3) ليفربول وبورتو (1) (0) ميلان.. تألق رائع لصلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أتليتكو مدريد وليفربول، وبورتو وميلان لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط، ثم بورتو الثالث برصيد نقطة واحدة، وميلان بدون رصيد.

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أتليتكو مدريد × ليفربول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا

انتهت

ق 92: خروج صلاح ونزول نيكو ويليامز.

ق 82: تقنية الفيديو تلغى ركلة الجزاء

ق 80: ضربة جزااااااااء لأتليتكو مدريد

ق 76: جووووووووووول صلاح من ركلة جزاء على يمين أوبلاك

ق 75: ركلة جزاء لليفربول

ق 52: بطاااااااقة حمراء لجريزمان بعد تدخل قوي من جريزمان على فيرمينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أليسون يتصدى لتسديدة أرضية قوية من فيليكس.

ق 34: جوووووووووووول جريزمان والتعادل.. من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية على يسار اليسون.

ق 27: أليسون يمنع جريزمان من هدف التعادل بانفراد.

ق 20: جوووووووووول جريزمان يقلص الفارق بتسديدة أرضية من كوكي يحولها في الشباك.

ق 13: جووووووووووول نابي كيتا يسدد كرة صاروخية على الطائر في شباك أوبلاك معلنا الهدف الثاني.

ق 8: جوووووووووووووول أول صلاح بتصويبة أرضية قوية بعد مراوغة 3 مدافعين من الجهة اليمنى ويسدد كرة أرضية قوية في شباك أوبلاك.

بداية اللقاء

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بورتو × ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا

انتهت

ق 65: جوووووول لويس دياز والأول لبورتو بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

ق 47: طارمي يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية على يمين تاتاروشانو بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ضربة مزدوجة من أوليفييه جيرو تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 4: تسديدة صاروخية أرضية من لويس دياز ترتطم بالقائم الأيمن لحارس ميلان

بداية اللقاء