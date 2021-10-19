انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو مدريد (2) (3) ليفربول وبورتو (1) (0) ميلان.. تألق رائع لصلاح

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أنطوان جريزمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أتليتكو مدريد وليفربول، وبورتو وميلان لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط، ثم بورتو الثالث برصيد نقطة واحدة، وميلان بدون رصيد.

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أتليتكو مدريد × ليفربول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا

انتهت

ق 92: خروج صلاح ونزول نيكو ويليامز.

ق 82: تقنية الفيديو تلغى ركلة الجزاء

ق 80: ضربة جزااااااااء لأتليتكو مدريد

ق 76: جووووووووووول صلاح من ركلة جزاء على يمين أوبلاك

ق 75: ركلة جزاء لليفربول

ق 52: بطاااااااقة حمراء لجريزمان بعد تدخل قوي من جريزمان على فيرمينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: أليسون يتصدى لتسديدة أرضية قوية من فيليكس.

ق 34: جوووووووووووول جريزمان والتعادل.. من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية على يسار اليسون.

ق 27: أليسون يمنع جريزمان من هدف التعادل بانفراد.

ق 20: جوووووووووول جريزمان يقلص الفارق بتسديدة أرضية من كوكي يحولها في الشباك.

ق 13: جووووووووووول نابي كيتا يسدد كرة صاروخية على الطائر في شباك أوبلاك معلنا الهدف الثاني.

ق 8: جوووووووووووووول أول صلاح بتصويبة أرضية قوية بعد مراوغة 3 مدافعين من الجهة اليمنى ويسدد كرة أرضية قوية في شباك أوبلاك.

بداية اللقاء

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بورتو × ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا

انتهت

ق 65: جوووووول لويس دياز والأول لبورتو بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

ق 47: طارمي يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية على يمين تاتاروشانو بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ضربة مزدوجة من أوليفييه جيرو تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 4: تسديدة صاروخية أرضية من لويس دياز ترتطم بالقائم الأيمن لحارس ميلان

بداية اللقاء

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