انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو مدريد (2) (3) ليفربول وبورتو (1) (0) ميلان.. تألق رائع لصلاح
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أتليتكو مدريد وليفربول، وبورتو وميلان لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه أتليتكو مدريد برصيد 4 نقاط، ثم بورتو الثالث برصيد نقطة واحدة، وميلان بدون رصيد.
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أتليتكو مدريد × ليفربول
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا
انتهت
ق 92: خروج صلاح ونزول نيكو ويليامز.
ق 82: تقنية الفيديو تلغى ركلة الجزاء
ق 80: ضربة جزااااااااء لأتليتكو مدريد
ق 76: جووووووووووول صلاح من ركلة جزاء على يمين أوبلاك
ق 75: ركلة جزاء لليفربول
ق 52: بطاااااااقة حمراء لجريزمان بعد تدخل قوي من جريزمان على فيرمينو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: أليسون يتصدى لتسديدة أرضية قوية من فيليكس.
ق 34: جوووووووووووول جريزمان والتعادل.. من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية على يسار اليسون.
ق 27: أليسون يمنع جريزمان من هدف التعادل بانفراد.
ق 20: جوووووووووول جريزمان يقلص الفارق بتسديدة أرضية من كوكي يحولها في الشباك.
ق 13: جووووووووووول نابي كيتا يسدد كرة صاروخية على الطائر في شباك أوبلاك معلنا الهدف الثاني.
ق 8: جوووووووووووووول أول صلاح بتصويبة أرضية قوية بعد مراوغة 3 مدافعين من الجهة اليمنى ويسدد كرة أرضية قوية في شباك أوبلاك.
بداية اللقاء
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بورتو × ميلان
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا
انتهت
ق 65: جوووووول لويس دياز والأول لبورتو بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.
ق 47: طارمي يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية على يمين تاتاروشانو بجوار القائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: ضربة مزدوجة من أوليفييه جيرو تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 4: تسديدة صاروخية أرضية من لويس دياز ترتطم بالقائم الأيمن لحارس ميلان
بداية اللقاء