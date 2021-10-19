ليلة الأبطال - مانشستر سيتي يتصدر مؤقتا بفوز كبير على بروج.. وفوز أول لسبورتنج لشبونة

فاز مانشستر سيتي على كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل

بدأ رياض محرز في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي برفقة جريليش وفودين في الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي - رياض محرز وجريليش يقودان خط الهجوم أمام كلوب بروج#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/59tad9jbOd — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2021

بدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل هجومي وشهدت الدقيقة الـ 14 هدف عن طريق رودري ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 30 تمكن جواو كانسيلو من افتتاح النتيجة بالهدف الأول بعد تمريرة رائعة من فودين لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من بين أقدام سيمون مينيوليه.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 43.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا وأضاف كايل ووكر الهدف الثالث مستغلا تمريرة رائعة من كيفين دي بروين لينفرد بالمرمى ويسجل بنجاح.

وفي الدقيقة الـ 67 أضاف اللاعب الشاب البديل كول بالمر الهدف الرابع بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد في المرمى بأريحية.

وقلص هانز فيناكين النتيجة للفريق البلجيكي في الدقيقة الـ 81 مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء لمست زميله رود فورمر لتتهيأ أمامه ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

قبل أن يعود محرز ويسجل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق بعدما تلقى عرضية من فيرناندينيو ليضع الكرة في الشباك بلمسة واحدة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، حتى تقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزج، بينما توقف رصيد بروج عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في الجولة المقبلة يوم الأربعاء 3 نوفمبر على ملعب الاتحاد.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز سبورتنج لشبونة على بيشكتاش بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق التركي.

تقدم سابستيان كوتس لسبورتنج في الدقيقة الـ 15 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذت وهيأها زميله حونسالو إناسيو بالرأس ليكمها كوتس برأسية أخرى في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 24 تعادل كايل لارين لبيشكتاش برأسية أخرى من ركنية نفذها ميراليم بيانيتش.

وبعد دقيقتين فقط عاد كوتس لتسجيل الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول ولكن أتت التمريرة الرأسية تلك المرة من باولينيو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل بابلو سارابيا الهدف الثالث لسبورتنج لشبونة من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الـ 89 أنهى باولينيو رباعية الفريق البرتغالي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة حصل سبورتنج لشبونة على النقاط الثلاث الأولى ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما استمر بيشكتاش بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.