مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد ضد شاختار.. باريس سان جيرمان أمام لايبزيج

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com متابعة حية للمباريات المختلفة.

ريال مدريد - شاختار

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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باريس سان جيرمان - لايبزيج

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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إنتر - شيريف

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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أياكس - دورتموند

انطلاق المباراة بعد قليل

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ليلة الأبطال ريال مدريد باريس سان جيرمان
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