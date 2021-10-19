مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد ضد شاختار.. باريس سان جيرمان أمام لايبزيج
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:32
كتب : FilGoal
تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com متابعة حية للمباريات المختلفة.
ريال مدريد - شاختار
انطلاق المباراة بعد قليل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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باريس سان جيرمان - لايبزيج
انطلاق المباراة بعد قليل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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إنتر - شيريف
انطلاق المباراة بعد قليل
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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أياكس - دورتموند
انطلاق المباراة بعد قليل