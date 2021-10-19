انتهت ليلة الأبطال - شاختار (0)-(5) ريال مدريد.. باريس سان جيرمان (3)-(2) لايبزيج
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:32
كتب : FilGoal
تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com متابعة حية للمباريات المختلفة.
شاختار (0)-(5) ريال مدريد
نهاية المباراة
ق91 جووووول بنزيمة يسجل الخامس
ق65 جووول رودريجو يسجل الرابع
ق58 جوووول فينيسيوس يسجل من جديد
ق51 جوووول فينسيوس جونيور
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38 جووووول بالنيران الصديقة يتقدم لريال مدريد
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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باريس سان جيرمان (3)-(2) لايبزيج
نهاية المباراة
ق94 كيليان مبابي يهدر ركلة جزاء
ق74 جوووول ميسي من ركلة جزاء
ق67 جوووووووول ميسي يتعادل
ق57 جوووول نودري مويكيلي يسجل الثاني للايبزيج
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جوووول سيلفا آن يتعادل لصالح لايبزيج
ق10 جوووول كيليان مبابي يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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إنتر (3)-(1) شيريف
نهاية المباراة
ق67 جوووول ستيفان دي فري
ق56 جوووول فيدال يسجل التقدم لإنتر
ق53 جوووول ثيل يتعادل لصالح شيريف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 جووووول دجيكو يتقدم
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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أياكس (4)-(0) دورتموند
نهاية المباراة
ق72 جوووول هالر يسجل الرابع
ق57 جوووول أنتوني يسجل الثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25 جوووول داني بليند يضيف الثاني
ق11 جووول ماركو رويس يسجل بالخطأ في مرماه
انطلاق المباراة