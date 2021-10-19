نجوم الدوري – أحمد علي.. من أجل نادي الـ 100

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:31

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد علي

على مدار العقدين الأخيرين كان أحمد علي واحد من نجوم الدوري المصري، أحمد المهاجمين المميزين الذي سيتم ذكر إسمه حتى بعد إعتزاله بفترة طويلة.

مهاجم كلاسيكي يعرف طريق المرمى وكان محط أنظار الفرق الكبرى دائما، حتى وصوله لعامه الـ 35 مازال أحمد علي يقدم الكثير في كرة القدم ومازال يعرف طريق الشباك.

أحمد علي هو أقرب اللاعبين الحاليين من الانضمام لنادي العظماء أو نادي الـ 100 بعد وصوله للهدف رقم 92 في الدوري المصري الممتاز، وهو ما قد يكون حافز المهاجم المخضرم من أجل الاستمرار في الملاعب حتى الآن.

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مهاجم البنك الأهلي السابق انتقل في الموسم الحالي للاتحاد السكندري أملا في أن يكون هو الموسم المنشود لوصوله لهدفه رقم 100 بعد موسم ناجح على المستوى الشخصي مع ناديه السابق.

وحينما يصل أحمد علي لأي فريق فمن المتوقع أن يكون هو نجم الفريق الأول خصوصا مع مدرب مثل حسام حسن الذي يبرع المهاجمون في اللعب تحت قيادته دائما.

في الموسم الماضي تمكن اللاعب من تسجيل 11 هدفا مع البنك الأهلي خلال 19 مباراة شارك فيهم بشكل أساسي وسبع مباريات كبديل، ليكون ثاني هدافي الفريق خلف كريم بامبو الذي تمكن من تسجيل 12 هدفا.

أهداف أحمد علي الـ 12 سجلت من إجمالي 16 هدفا متوقعا، وحاول علي على المرمى 51 محاولة طوال الموسم الماضي، كانت 26 محاولة منهم ناجحة.

معدل محاولات مهاجم الاتحاد الجديد كانت 4.25 محاولة في المباراة و2.17 محاولة ناجحة خلال المباراة الواحدة.

أحمد علي تمكن أيضا من صنع هدفين خلال الموسم الماضي، وقدم 7 تمريرات مفتاحية، وصنع تسع فرص للتسجيل لزملاؤه.

يستطيع أيضا أن يقوم بدور المهاجم المحطة الذي يستلم الكرة ويوزعها لباقي الفريق، والذي يفضله المدربون في مصر.

أحمد علي اسم مهم في الكرة المصري يلعب من أجل طموحه الشخصي ليكمل صنع التاريخ، لذلك إذا نجح حسام حسن مدرب الاتحاد في إخراج أفضل ما في إمكانياته سيكون واحدا من أنجح صفقات الاتحاد ونجمه الأول في الموسم المقبل.

نجوم الدوري المصري أحمد علي الاتحاد السكندري
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