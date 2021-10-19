تشكيل ليلة الأبطال - دياز وطارمي في هجوم بورتو.. وجيرو يقود ميلان

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 20:10

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يبدأ بورتو البرتغالي بثنائية هجومية مكونة من الكولومبي لويس دياز والإيراني مهدي طارمي في مواجهة ميلان الإيطالي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب دراجاو.

ويحتل بورتو المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد والخسارة من ليفربول، بينما خسر ميلان مواجهتي أتليتكو وليفربول.

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تشكيل بورتو:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو ماريو – بيبي – شانسيل ميميبا - ويندل

الوسط: ماتيوس أوريبي – سيرجيو أوليفيرا – أوتافيو - إيفانيلسون

الهجوم: لويس دياز – مهدي طارمي

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشيربيان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – سيمون كايير – فودي بالو توريه

الوسط: إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي

أمامهما: أليكسيس ساليمكيريس – رادي كرونيتش – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

تشكيل ليلة الأبطال ميلان بورتو دوري أبطال آسيا
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