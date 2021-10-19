تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود ليفربول رفقة ماني وفيرمينو.. وجريزمان وفيليكس في هجوم أتليتكو مدريد

يقود جواو فيليكس وأنطوان جريزمان هجوم أتليتكو مدريد الذي يستضيف ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يبدأ محمد صلاح في هجوم الريدز ويجاوره ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 6 نقاط بعد الفوز على ميلان وبورتو، بينما يحتل أتليتكو مدريد الوصافة برصيد 4 نقاط بالتعادل مع بورتو والفوز على ميلان.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كيران تريبيير – فيليبي – جوفري كوندوجبيا – يان هيرموسو – فيريرا كاراسكو

الوسط: رودريجو دي بول – كوكي – توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس – أنطوان جريزمان

Your Atleti starting XI 🔴⚪ pic.twitter.com/g2a2tUzzmZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 19, 2021

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: نابي كيتا – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني