تشكيل ليلة الأبطال - صلاح يقود ليفربول رفقة ماني وفيرمينو.. وجريزمان وفيليكس في هجوم أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

يقود جواو فيليكس وأنطوان جريزمان هجوم أتليتكو مدريد الذي يستضيف ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يبدأ محمد صلاح في هجوم الريدز ويجاوره ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 6 نقاط بعد الفوز على ميلان وبورتو، بينما يحتل أتليتكو مدريد الوصافة برصيد 4 نقاط بالتعادل مع بورتو والفوز على ميلان.

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تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كيران تريبيير – فيليبي – جوفري كوندوجبيا – يان هيرموسو – فيريرا كاراسكو

الوسط: رودريجو دي بول – كوكي – توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس – أنطوان جريزمان

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: نابي كيتا – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني

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