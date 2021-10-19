تشكيل ليلة الأبطال - بنزيمة في هجوم ريال مدريد ضد شاختار.. ولاوتارو يقود إنتر أمام شيريف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إنتر ميلان - إيفان بيرسيتش

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي أمام شاختار ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وخلف شيريف المتصدر بست نقاط بالعلامة الكاملة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

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حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميندي - ديفيد ألابا - إدير ميليتاو - لوكاس فازكيز

وسط الملعب: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - رودريجو

كما أعلن سيموني إنزاجي تشكيل إنتر لمواجهة شيريف ضمن مباريات نفس الجولة.

ويقود الثنائي لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو هجوم الفريق الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فري – فيديريكو ديماركو

الوسط: دينزل دومفريز – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – إيفان بيريسيتش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع شاختار بينما يتصدر شيريف الترتيب بست نقاط.

ليلة الأبطال إنتر ريال مدريد شاختار شيريف
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