تشكيل باريس - عودة ميسي ونافاس أمام لايبزج

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 19:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف ميسي في مانشستر سيتي

أعلن ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة لايبزج في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان مع لايبزج على ملعب بارك دي برانس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل عودة كيلور نافاس للمشاركة بعد فترة من الغياب ةمشاركة جانلويجي دوناروما، كما شهد التشكيل أيضا عودة ليونيل ميسي الذي غاب في مباراة أنجيه في الدوري بسبب عودته متأخر من معسكر منتخب الأرجنتين.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي

الحارس: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

الوسط: أندير هيريرا - ماركو فيراتي - إدريسا جانا جاي

الهجوم: ليونيل ميسي - يوليان دراكسلر - كيليان مبابي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بينما يحتل لايبزج المركز الأخير بدون رصيد.

ليلة الأبطال باريس سان جيرمان لايبزج
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