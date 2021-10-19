انتهت أبطال آسيا - النصر (1) - (2) الهلال

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - النصر ضد الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

المباراة تُقام على ملعب مرسول بارك والفائز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة الفائز من مواجهة أولسان هيواندي وبوهانج ستيلرز الكوريان الجنوبيان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق70: أوووووه سالم الدوسري يخطف هدف بتسديدة تغير اتجاهها من خارج منطقة الجزاء.. 2-1 للهلال

ق50: يا ربااااه على السيناريو.. تاليسكا يتعادل برأسية

ق48: حمد الله كاد يتعادل بعد أن تلقى بينية تاليسكا ولكن حارس الهلال يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: خطأ قاتل من علي لاجامي لاعب وسط النصر في التدخل على ماريجا، وطرد اللاعب.

ق32: تسديدتان متتاليتان من تاليسكا على مرمى الهلال، ولكن الحارس يتصدى في الأولى والكرة تخرج في الشبكة الخارجية المرة الثانية

سجال بين الفريقين بعد نصف ساعة من اللعب

ق17: جوووول الأول للهلال.. تعاون بين ماريجا وجوميز يضع الأول أمام مرمى النصر ويسجل من شبه انفراد.

ق5: ضغط أزرق وتماسك نصراوي حتى الآن

ق1: بداية نارية.. الهلال يخترق عن طريق ماريجا وعرقلته لكن لا قرار بضربة جزاء

انطلاق اللقاء الناري

النصر الهلال دوري أبطال آسيا
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