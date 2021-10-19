محامي شيكابالا لـ في الجول: الحكم في استئنافه ضد الإيقاف لم يصدر بعد

كشف كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، أن الحكم في استئنافه ضد إيقافه من اتحاد الكرة، لم يصدر بعد.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شعيب لـ FilGoal.com: "الحكم في استئناف شيكابالا على إيقافه من اتحاد الكرة أمام مركز التسوية والتحكيم لم يصدر حتى الآن. الدائرة مازالت تنظر عددا من القضايا".

وأضاف "أحزن جدا من تداول تلك الأخبار التي قد تضر بسير القضية، لكن لدي ثقة بأن الله سينصرنا وسيكون الحكم لصالحنا".

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.