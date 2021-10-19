محامي شيكابالا لـ في الجول: الحكم في استئنافه ضد الإيقاف لم يصدر بعد

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

شيكابالا احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

كشف كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، أن الحكم في استئنافه ضد إيقافه من اتحاد الكرة، لم يصدر بعد.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شعيب لـ FilGoal.com: "الحكم في استئناف شيكابالا على إيقافه من اتحاد الكرة أمام مركز التسوية والتحكيم لم يصدر حتى الآن. الدائرة مازالت تنظر عددا من القضايا".

وأضاف "أحزن جدا من تداول تلك الأخبار التي قد تضر بسير القضية، لكن لدي ثقة بأن الله سينصرنا وسيكون الحكم لصالحنا".

أخبار متعلقة
محامي شيكابالا: عقوبة الإيقاف ظالمة.. وننتظر الحكم النهائي مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: لا أحكام جديدة بخصوص قضية شيكابالا وسبورتنج لشبونة.. هذا ما حدث عامر حسين: مباريات كأس الرابطة ضمن إيقاف شيكابالا إذا لم تنته قبلها

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا إيقاف شيكابالا مركز التسوية والتحكيم
نرشح لكم
أخر الأخبار
أندية الدوري – إنبي.. ماذا بعد منتصف الجدول؟ 23 دقيقة | الدوري المصري
محامي شيكابالا لـ في الجول: الحكم في استئنافه ضد الإيقاف لم يصدر بعد 29 دقيقة | مصر
تشكيل نصف نهائي أبطال آسيا - حمد الله في هجوم النصر وجوميز وماريجا يقودان الهلال 30 دقيقة | آسيا
الأهلي: صلاح محسن يغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1)-(0) بروج.. بيشكتاش (1)-(2) لشبونة 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي - انتظام أفشة في التدريبات.. وغياب كهربا 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مونتريال الكندي يضم أحمد حمدي نهائيا 54 دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي يفوز على الشهداء برباعية استعدادا لمواجهة الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 4 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا