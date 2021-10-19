تشكيل نصف نهائي أبطال آسيا - حمد الله في هجوم النصر وجوميز وماريجا يقودان الهلال

أعلن ناديا النصر والهلال التشكيل الأساسي لمباراة نصف نهائي القسم الغربي لدوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي الفريقان لأول في دوري أبطال آسيا لتصبح مباراتهما اليوم بمثابة نهائي مرتقب على ملعب مرسول بارك.

ويبدأ النصر بالمغربي عبد الرزاق حمد الله في الهجوم ومن خلفه الثلاثي عبد الفتاح عسيري والبرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

بينما يقود الثنائي الفرنسي بافيتميبي جوميز والمالي موسى ماريجا هجوم الهلال.

الفائز بالمباراة يتأهل للمباراة النهائية، لينتظر الفائز من مباراة الغد بين أولسان هيواندي وبوهانج الكوريان الجنوبيان.

تشكيل النصر

في حراسة المرمى: وليد عبد الله

في حط الدفاع: علي لاجامي – عبد الله مادو – عبد الإله العمري - سلطان الغنام

في حط الوسط: عبدالله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم

في الوسط الهجومي: عبد الفتاح عسيري - أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الهلال

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ناصر الدوسري - جانج هيون سو - محمد البريك - علي البليهي

في خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - ماثيوس بيريرا

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز - موسى ماريجا