انتهت ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (5)-(1) بروج.. بيشكتاش (1)-(4) لشبونة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الساعة السابعة إلا الربع في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على كلوب بروج البلجيكي، بينما يلتقي بيشكتاش بطل تركيا مع سبورتنج لشبونة بطل البرتغال.

مانشستر سيتي (4)-(1) كلوب بروج

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا

نهاية المباراة

ق84 جوووووول رياض محرز

ق81 جووووول كلوب بروج يقلص الفارق عن طريق فاناكين

ق67 جووووول الرابع لمانشستر سيتي عن طريق بالمر

ق53 جوووول كايل والكر يسجل الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووول رياض محرز يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق30 جوووول كانسيلو يكلل هجوم مانشستر سيتي بهدف

ق14 إلغاء هدفين متتاليين لسيتي الأول بسبب مخالفة والأخر للتسلل

بداية المباراة

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بيشكتاش (1)-(4) سبورتنج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا

نهاية المباراة

ق90 جووووول باولينيو يعمق جراح بيشكتاش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 إلغاء هدف أليكس تيكسيرا لبيشكتاش بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل

ق43 جوووول بابلو سارابيا يضيف الثالث للشبونة من ركلة جزاء

ق27 جوووول كواتيس يتقدم للشبونة من جديد

ق24 جوووول لارين والتعادل

ق15 جووول كواتيس يتقدم لسبورتنج لشبونة

بداية المباراة بعد قليل

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي كلوب بروج بيشكتاش سبورتنج لشبونة #ليلة_الأبطال
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