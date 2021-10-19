مونتريال الكندي يضم أحمد حمدي نهائيا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد حمدي - مونتريال

أعلن نادي مونتريال الكندي في بيان رسمي ضم اللاعب أحمد حمدي نهائيا من الجونة حتى 2023.

وأشار النادي في بيانه إلى أن حمدي قد وقع على عقد جديد لمدة موسمين حتى نهاية 2023 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويقض حمدي الموسم الحالي معارا لمونتريال من صفوف الجونة، قبل أن يعلن الفريق الكندي ضمه نهائيا.

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وقال أوليفييه رينار المدير الرياضي لمونتريال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء بالقرار الذي نتخذه مع أحمد، الموسم الأول بعيدا عن الوطن ليس بالأمر السهل لكنه تكيف جيدا مع واقعه وناديه الجديد".

وأضاف "أخذنا الوقت الكافي لتحليل الوضع بدقة وسعداء بما أظهره حتى الآن هذا الموسم ونحن على ثقة بأنه سيقدم لنا المزيد في المستقبل".

وشارك حمدي الموسم الحالي مع مونتريال في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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أحمد حمدي مونتريال الدوري الأمريكي
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