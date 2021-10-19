مران الزمالك - انتظام طارق حامد وكارتيرون يطمئن على سيسيه

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك عدم خوض فقرة بدنية قبل بداية المران والبدء بشكل مباشر.

جاء قرار كارتيرون بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين بعد الفوز بهدف دون رد على توسكر الكيني في كينيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

عقد كارتيرون المدير جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية مواجهة توسكر بلقاء العودة يوم الجمعة المقبل في الإياب، وطالب الجميع بمواصلة التركيز للفوز من أجل الصعود لدور المجموعات.

وفي نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبين برنامج التدريبات خلال مران اليوم.

وانتظم طارق حامد في التدريبات الجماعية مساء اليوم بشكل طبيعي رغم وفاة عمه أمس، وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق على تقديم واجب التعازي للاعب.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، واطمأن كارتيرون بالحديث مع سيسيه على البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له.

كما حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على توضيح آخر التطورات الخاصة بحالة اللاعب للمدير الفني.

ويستعد الزمالك لمباراة العودة بدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

الزمالك في الدوري مران الزمالك
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