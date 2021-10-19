مؤتمر ناجلسمان: بنفيكا فريق نموذجي.. وغياب جوريتزكا وجاهزية لوكاس هيرنانديز

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن تأكد غياب الثنائي ليو جوريتزكا وألفونسو ديفيز عن مواجهة بنفيكا.

لوكاس هيرنانديز النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلسمان عبر المؤتمر الصحفي: "بنفيكا فريق نموذجي ولديه لاعبين جيدين ويلعبون على الاستحواذ على الكرة وهم معتادون على اللعب بتلك الطريقة في الدوري".

وأضاف "لدى بنفيكا مدرب يتمتع بخبرة كبيرة وهم فريق مرن للغاية".

وشدد المدير الفني لبايرن ميونيخ "نحن سعداء بمستوانا وإذا حافظنا على ما فعلناه في مباراة باير ليفركوزن سنخوض مباراة جيدة".

وبالحديث عن موقف لاعبيه أوضح "جوريتزكا مصاب بنزلة برد ولن يشارك أمام بنفيكا".

وتابع "بالنسبة لديفيز فلا يزال يعاني من الإجهاد ولذلك فضلنا إراحته".

واضطر بايرن ميونيخ لاستبدال ديفيز خلال مواجهة باير ليفركوزن بسبب إصابة عضلية، ومن المتوقع أن يحل لوكاس هيرنانديز بدلا منه.

واختتم ناجلسمان تصريحاته "لن أتعمق في قصة لوكاس هيرنانديز لكن كان يظهر في التدريبات بروج جيدة وتركيز والقضايا الضخية لا تهمنا".

وصدر حكما ضد هيرنانديز بضرورة تسليم نفسه إلى السجن يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري بسبب قضية عنف منزلي.