كاراتيه - وادي دجلة يصعد للدوري الممتاز لأول مرة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 17:22

كتب : FilGoal

كاراتيه - وادي دجلة

صعد فريق شباب نادي وادي دجلة إلى الدوري الممتاز للكاراتيه للمرة الأولى في تاريخه بعد تحقيق فضية بطولة الدرجة الأولى.

وحقق فريق شباب نادي وادى دجلة للكاراتيه، الميدالية الفضية ببطولة الدرجة الأولى، والتي شاركت فيها أندية من مختلف المحافظات وهي القناة بمدينة الإسماعيلية، وكلا من مركز شباب وراق العرب، نادي الشركة الشرقية، نادي حدائق الأهرام بالجيزة، نادي المؤسسة الرياضية بأسيوط، نادي الظاهرية بالإسكندرية، مركز شباب منشية البكري، ونادي النصر الرياضي من القاهرة.

ومثل فريق وادى دجلة بالبطولة اللاعبين براء عبد المعطي، عمر معوض، زياد المهدي، يوسف مبروك، محمود جابر، حمزة الشيخ، يوسف محمد، أحمد هشام، أحمد بدر.

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وأعاد وادي دجلة نجاح فريق الشباب للكاراتيه في الصعود للدوري الممتاز، تكليلًا لجهود إدارة النادي في توفير المقومات الفنية لاكتشاف وإعداد المواهب الشابة في هذه اللعبة، إذ أسست وادى دجلة أكاديمية للكاراتيه عام 2004 يتدرب بها 738 لاعب ولاعبة بمختلف المراحل العمرية تحت قيادة عبد العزيز سليمان وهو محاضر دولي وبطل مصر وأفريقيا والعرب والبحر المتوسط والعالم وبطل بطولة الأساتذة على مستوى العالم، كما عمل مدربًا لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات ومدرب منتخب مصر وحاصل على حزام 7 دان شوتوكان.

كما وفرت أندية وادى دجلة 6 صالات كاراتيه بالإضافة إلى صالتين بفرعي أسيوط ودمياط سيتم افتتاحهم في الفترة القادمة.

كاراتيه وادي دجلة
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