مؤتمر توخيل: لا عيب في خوض لقاء صعب أو الفوز متأخرا.. واللاعبون يحتاجون للراحة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي

يؤمن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أنه لا يوجد أي عيب في الفوز بصعوبة على برينتفورد أو بشكل متأخر ضد ساوثامبتون.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "نفتقد بعض من الحماس وأحد الأسباب هو بسبب كثرة خوضنا للمباريات ليس كنادي بل كلاعبين".

وواصل "هذا هو الموقف حاليا وهذا ليس بجديد والتوقف الدولي المقبل اقترب، والأمر لن يتغير وهناك مسابقة أخرى في شهري يناير وفبراير".

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وأردف "الدوري الإنجليزي أصعب دوري في العالم فلا يوجد أي عيب في الفوز بصعوبة ضد برينتفورد أو الفوز متأخرا على ساوثامبتون".

وشدد "نفتقد بعض من الحيوية فنحن نسافر كثيرا في مناطق بتوقيت مختلف ثم نخوض لقاء في الدوري ثم دوري أبطال أوروبا كل هذا مرهق".

وعن هل مازال فريقه يحتاج للتأقلم مع تواجد روميلو لوكاكو قال: "نعم مازلنا في عملية التأقلم على بعضنا البعض وفي رأيي فإن روميلو لعب كثيرا جدا خاصة في الصيف الماضي".

أما عن كاي هافيرتز فقال: "هو يفعل كل شيء ليستعيد مستواه ونحن نحاول أن نساعده، خاض العديد من المباريات وبدا قويا لكنه يفتقر إلى إحصائيات تسجيل الأهداف وصناعتها ويحتاج إلى القتال للعودة إلى الفريق".

ويستضيف تشيلسي منافسه مالمو السويدي غدا الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب الجمموعة الثامنة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

فيما يأتي زينيت سان بطرسبرج ثالثا بثلاث نقاط وفارق الأهداف عن تشيلسي وأخيرا مالمو رابعا بدون أي نقطة.

توخيل تشيلسي ليلة الأبطال مالمو
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