مؤتمر أليجري: دي ليخت جاهز للمشاركة.. وديبالا سيتواجد أمام إنتر

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

ماسميليانو أليجري

شدد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي على جاهزية مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت لمواجهة زينيت مشيرا لعودة منتظرة لـ ديبالا امام إنتر ميلان.

يوفنتوس يخرج لمواجهة زينيت سانت بطرسبرج الروسي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أليجري قال في المؤتمر الصحفي: "دي ليخت تعافى تماما من الإصابة وجاهز للمشاركة. سيلعب مع تشيزني وبونوتشي، سأرى ما سيحدث مع البقية".

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وأضاف "أرتور سيحصل على المزيد من الدقائق، لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أو يدخل أثناء المباراة. موراتا بخير ، لقد تعافى تماما ويمكن أن يبدأ".

وتابع "في الوقت الحالي، يحب الفريق أيضا أن يدافع وهذا شيء جيد. نحن بحاجة إلى التحسن سواء في الهجوم أو الدفاع".

وواصل "ديبالا يعمل بشكل جيد ، لم يتواجد مع الفريق بعد ولكن من المؤكد أنه سيكون متاحا أمام إنتر".

واستطرد "لدينا الفرصة للبقاء مرتبطين بالصدارة والتقدم أكثر ثم سنرى ما سيحدث، نحن هادئون".

يوفنتوس يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس وزينيت.

وأتم "مباراة الأحد؟ لا داعي للحديث عن ذلك الآن، غدا لدينا مباراة هامة يجب أن نستعد لها".

يوفنتوس سيواجه إنتر ميلان الأحد المقبل في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.

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