مؤتمر راشفورد: لقاء أتالانتا فرصة لاختبار أنفسنا.. ولن نفوز بالألقاب في ليلة وضحاها

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

راشفورد يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني في ليفربول

قال ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد إن مواجهة أتالانتا المقبلة فرصة لاختبار أنفسهم والتأكد من عدم تكرار الأخطاء التي حدثت ضد ليستر سيتي.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخسر يونايتد ضد ليستر السبت الماضي في ثامن جولات الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين في ملعب كينج باور.

وتحدث راشفورد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "في ناد مثل مانشستر يونايتد بعد الهزيمة علينا العودة إلى الأساسيات والنظر لأنفسنا ونرى ماذا يمكن أن نتحسن فيه".

أخبار متعلقة
مؤتمر كومان: برشلونة غير مطالب بالفوز بدوري الأبطال.. وموقف تجديد فاتي مؤتمر أجويرو: التعثر أمام دينامو كييف سيكلف الكثير.. وسر الحصول على الرقم 19 مؤتمر سولشاير: هذا ما قصدته بشأن راشفورد.. ولا أستطيع أن أطلب أفضل من جهازي الفني

وأكمل "نحن نتحدث سويا ليس فقط بعد الهزائم بل حتى حينما ننتصر ونشعر أننا لم نلعب بشكل جيد".

وتابع "كان علينا الدفاع جيدا وأنا هنا لا أتحدث عن خط الدفاع وحارس المرمى بل عن الفريق ككل يجب علينا أن ندافع جيدا، ضد ليستر كنا مخترقين جدا الأمر كان بتلك البساطة".

وشدد "مباراة الغد فرصة مثالية لإظهار قدرتنا على التحسن".

وعن ما هو الموسم الناجح بالنسبة له قال: "بالنسبة لنا كلاعبين هو الفوز بالبطولات والجهاز الفني كذلك الكل يريد الفوز بالبطولات".

وواصل "لكن للوصول لتلك المرحلة هناك خطوات علينا أن نمر بها فنحن لن نفوز بالألقاب في ليلة وضحاها، نحن في تلك الرحلة سويا لبعض من الوقت اقتربنا في بعض المرات لكننا لم نحقق شيئا".

وأتم راشفورد "علينا أن نجد الفارق بين الاقتراب من اللقب وبين وضع أيدينا على الكأس، وبعد تلك الفترة التي نمر بها فالمباراة المقبلة هي أهم شيء ولا نريد النظر بعيدا جدا الآن".

ويواجه يونايتد منافسه أتالانتا غدا الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة السادسة.

ويحتل يونايتد المركز الثالث بثلاث نقاط فيما يتصدر منافسه المجموعة بأربع نقاط.

مانشستر يونايتد راشفورد ليلة الأبطال أتالانتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لا يهمني طريقة فوزنا بالمباراة.. ويعلق على رفض سيميوني لمصافحته 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تخطى جيرارد وسجل للمباراة التاسعة على التوالي.. صلاح يواصل تألقه وكسر الأرقام القياسية ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يجري تعديلا في جهازه الإداري ساعة | مصر
ريال مدريد يكتسح شاختار بخماسية.. وإنتر يحيي آماله في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميسي يقلب النتيجة ويمنح الفوز لـ باريس .. وأياكس يسحق دورتموند برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز ماراثوني على أتليتكو مدريد.. وتنين بورتو يُحرق ميلان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خسارة النصر أمام الهلال تمنح حجازي خبرا سارا 2 ساعة | المحترفون
بفضل رائعته في أتليتكو مدريد.. صلاح ورقم قياسي جديد مع ليفربول 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح