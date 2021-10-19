مؤتمر راشفورد: لقاء أتالانتا فرصة لاختبار أنفسنا.. ولن نفوز بالألقاب في ليلة وضحاها

قال ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد إن مواجهة أتالانتا المقبلة فرصة لاختبار أنفسهم والتأكد من عدم تكرار الأخطاء التي حدثت ضد ليستر سيتي.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وخسر يونايتد ضد ليستر السبت الماضي في ثامن جولات الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين في ملعب كينج باور.

وتحدث راشفورد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "في ناد مثل مانشستر يونايتد بعد الهزيمة علينا العودة إلى الأساسيات والنظر لأنفسنا ونرى ماذا يمكن أن نتحسن فيه".

وأكمل "نحن نتحدث سويا ليس فقط بعد الهزائم بل حتى حينما ننتصر ونشعر أننا لم نلعب بشكل جيد".

وتابع "كان علينا الدفاع جيدا وأنا هنا لا أتحدث عن خط الدفاع وحارس المرمى بل عن الفريق ككل يجب علينا أن ندافع جيدا، ضد ليستر كنا مخترقين جدا الأمر كان بتلك البساطة".

وشدد "مباراة الغد فرصة مثالية لإظهار قدرتنا على التحسن".

وعن ما هو الموسم الناجح بالنسبة له قال: "بالنسبة لنا كلاعبين هو الفوز بالبطولات والجهاز الفني كذلك الكل يريد الفوز بالبطولات".

وواصل "لكن للوصول لتلك المرحلة هناك خطوات علينا أن نمر بها فنحن لن نفوز بالألقاب في ليلة وضحاها، نحن في تلك الرحلة سويا لبعض من الوقت اقتربنا في بعض المرات لكننا لم نحقق شيئا".

وأتم راشفورد "علينا أن نجد الفارق بين الاقتراب من اللقب وبين وضع أيدينا على الكأس، وبعد تلك الفترة التي نمر بها فالمباراة المقبلة هي أهم شيء ولا نريد النظر بعيدا جدا الآن".

ويواجه يونايتد منافسه أتالانتا غدا الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة السادسة.

ويحتل يونايتد المركز الثالث بثلاث نقاط فيما يتصدر منافسه المجموعة بأربع نقاط.