NBA - معلومات حول موسم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 2021-22

ما هي الأسئلة الأكثر إلحاحا في موسم 2021-2022 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين؟ الخبراء الأفارقة والعرب يجيبون.

ما هي أكثر اللحظات الأفريقية التي لا تُنسى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA؟

لقد بدأ موسم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA الـ 75. ما هو فريقك الذي تشاهده هذا الموسم؟

أمين العامري، لو ماتان (المغرب)

على الرغم من صعوبة تلخيص الإرث الأفريقي في الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين NBA ووضع إطار له في لحظة واحدة، من احتفال باسكال سياكام وسيرج إيباكا وماساي أوجيري بالفوز باللقب مع رابتورز في عام 2019، وبالعودة إلى رمية ديكيمبي موتومبو الشهيرة في كل مرة يصطدم فيها بالتسديدة، فكانت إفريقيا دائمًا جزءًا كبيرًا من اللعبة. ومع ذلك، فإن أكثر ما يكون مميز لي هو فوز حكيم العجوان على التوالي مع نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA والحصول على لقب أفضل لاعب في النهائيات. وإذا اضطررت إلى اختيار لحظة معينة فقط، فستكون التسديدة التي لا تُنسى في محاولة جون ستاركس للتسديد من ثلاث نقاط في المباراة 6 من نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA لعام 1994. حيث قادت فريق روكتس إلى الفوز باللقب وأدخلت العجوان في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA.

أود أن أقول إن فريق ميلووكي باكس هم المرشحون الأكبر للفوز باللقب هذا العام. لقد كانوا فريقًا رائعًا على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن يبدو أنه تم اكتشافهم فقط فيما بعد الموسم في مسيرتهم الصيفية الماضية الذي حققوا فيه لقبهم الأول منذ 50 عامًا. بالإضافة إلى جيانيس أنتيتوكونمبو الذي سيلعب الآن براحة أكبر، بعد تسجيله في حلقة السلة، يمكن لفريق باكس الاعتماد على الثنائي الأولمبي ميدلتون - هوليدي ومجموعة الرماة بقيادة دونتي ديفينسينزو العائد. كل هذه العوامل تَعِد بجولة رائعة في الموسم المنتظم وربما فرصة للفوز على التوالي.

محمد يوسف، Filgoal.com (مصر)

أكثر اللحظات الأفريقية التي لا تُنسى هي عندما فاز حكيم العجوان ببطولة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA وأفضل لاعب في عام 1994.

أتطلع إلى رؤية ما يفعله سان أنطونيو سبيرز هذا الموسم، هذا هو الفريق الذي يتم مشاهدته بالنسبة لي.

نافى عمار فال، ويوسبورت (السنغال)

اللحظة المفضلة لدي للاعب أفريقي في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA هي بالطبع أداء جورجوي سي دينغ في 2014. أثناء اللعب مع فريق تمبر ولفز من مينيسوتا، في 20 مارس ضد هيوستن روكتس، حصل على 22 نقطة و21 كرة مرتدة، في عامه الأول في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA. كانت هذه أول مباراة 20-20 للمبتدئين في تاريخ الامتياز التجاري تمبر ولفز. كما أصبح سادس لاعب منذ أن بدأ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA في تتبع بداياته في عام 1970 ليحصل على 20 نقطة على الأقل و20 كرة مرتدة في بداياته الثلاث الأولى.

في رأيي، الفريق التابع له هو فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حيث يلعب جورج نيانغ. سيطر الامتياز التجاري على المؤتمر الشرقي طوال الموسم المنتظم العام الماضي، لكنه أضاع فرصة للتسجيل في حلقة السلة. إنهم منافسون جادون على اللقب هذا الموسم.

روتيمي أكينديل، بيت إف إم (نيجيريا)

كان سيلتكس بيل راسيل ملهمًا بشكل خاص في موسم 1965-1966. لقد كان لقبهم الثامن على التوالي. بعد ذلك الموسم، أصبح راسل أول مدرب أمريكي من أصل أفريقي بعد أن تولى المسؤولية من ريد أورباخ.

في الآونة الأخيرة، كان تألق ماساي أوجيري كرئيس لرابتورز يقود فريقه إلى اللقب في عام 2019 بمثابة لحظة طيبة أيضًا.

الفريق الذي يتم مشاهدته هذا الموسم هو ميلووكى باكس. لأنه لم يتم إجراء تغييرات كبيرة في قائمتهم، لذا فإن تناغم الفريق يظل كما هو. أسلوبهم في المباريات وعدم اللعب بقوة خصومهم من شأنه أن يمنحهم هذه الميزة، الثلاثة الكبار - جيانيس أنتيتوكونمو وجرو هوليداي وكريس ميدلتون، باستثناء أي إصابات، لا يزال بإمكانهم تحقيق اللقب.

ستيوارت هيس صحف مستقلة عبر الإنترنت (جنوب أفريقيا)

لحظتان تبرزان دائمًا. حكيم العجوان يقود فريق روكتس للبطولة عام 1994. أدى ذلك إلى جعل العجوان أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. وأصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين NBA الذي يفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين NBA، لاعب العام الدفاعي وأفضل لاعب في النهائيات في موسم واحد... و الأخرى لحظة فردية - ديكيمبى موتومبو، بعد أن صنع 31 تسديدة لصالح فريق ناغتس في الدورة ضد سياتل عام 1994، مستلقيًا على ظهره ممسكًا بالكرة بعد انتزاع الكرة المرتدة في الثانية الأخيرة.

النيكس، ولأنهم فريق النيكس. إلا إنهم إذا كانوا حقًا كما يبدو ن، فلن يلعب كايري إيرفينج لدى فريق بروكلين بعد الآن، الأمر الذي يزيد من القاعدة الجماهيرية في المؤتمر الشرقي. وبسبب أن كيفن ديورانت والنتس مازالوا هم الأفضل، لكن الفجوة ليست كبيرة بالنسبة للفرق الأخرى وخصوصًا فريق ميلووكي باكس وميامي. وفي حين إنه يمكنك مشاهدة الليكرز في الغرب وهم يقدمون عرضا دراميًا، ولكن ماضيهم الحافل، سيجعل الجميع أن يضعوهم على قائمة المفضلين للترشح في المؤتمر. ولكن عليك مشاهدة فريق يوتا جاز الفريق الأكثر تفوقًا وشبابًا.

ووري ديالو، جريدة ليكوديتين (السنغال)

كانت الإجابة على السؤال الأول صعبة. فقد كان هناك العديد من اللحظات الأفريقية العظيمة خلال 75 موسمًا من المواسم الماضية في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA، فقد استطاع أن يسجل كل فريق لحظاته المميزة، بدايًة من الأسطورة مانوت بول مع فريق واشنطن ويزاردز عام 1980، ومعاصري الأجيال حكيم العجوان اللاعب الأغلى والأكثر أهمية، والسفير العالمي للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA ديكيمبى موتومبو عام 1990، حتى ذلك الجيل الجديد من باسكال سياكام وجويل إمبيد، ولطالما أنجبت أفريقيا "أبنائها" الذين مَثَلوها في الدوري خير تمثيل. ولربما أتذكر يوم تتويج تورنتو رابتورز مع باسكال سياكام وخصوصًا مع ماساى أوجيري من نيجيريا الذي كان على رأس التتويج.

أما بالنسبة للفريق الذي يمكنك مشاهدته دون أدنى شك في أدائه فهو ميلووكى باكس، حاملي اللقب والفريق الذي مازال قادرًا على المنافسة، بالإضافة إلى جيانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون وجرو هوليداي، فمن الممكن أن تصبح ميلووكى باكس على قمة الطريق مرة آخري.