مؤتمر سولشاير: هذا ما قصدته بشأن راشفورد.. ولا أستطيع أن أطلب أفضل من جهازي الفني

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

مايك فيلان سولشاير مانشستر يونايتد

بدأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي بتوضيح سريع بشأن ما قصده بحديثه السابق عن لاعب الفريق ماركوس راشفورد دون أن ينتظر أسئلة من الحاضرين.

وقال سولشاير: "نريد إخراج الفيل من الغرفة" وهو تعبير يستخدم في اللغة الإنجليزية لإنهاء حالة من الجدل.

وأوضح سولشاير "كما رأيتم العنوان الذي كُتب قبل لقاء ليستر سيتي، نحن فخورون بما يفعله ماركوس داخل وخارج الملعب، أنتم صنتعم عنوانا بعيدا عما قصدته".

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وكان سولشاير طالب راشفورد بالتركيز على كرة القدم وجعلها أولوية له في حياته أكثر من اهتمامه بالأعمال الخيرية والمجمتعية.

وعما حدث بعد لقاء ليستر سيتي والهزيمة بأربعة أهداف لهدفين قال: "أعتقد أنه في ناد مثل مانشستر يونايتد نحتاج للعودة إلى الأساسيات وتحدثنا سويا مثلما هو معتاد، الفوز بالمباراة المقبلة هو الهدف".

وأكمل "كل فريق يمر بمرحلة غير منتظمة ونحن الآن في واحدة منها، والجهاز الفني معي مدهش يهتم بكل التفاصيل في التدريبات ولا أستطيع أن أطلب أفضل من ذلك".

وشدد "هم رجال مانشستر يونايتد ويريدون مساعدة الفريق على النضوج".

وبسؤاله عما تعلمه يونايتد من الهزيمة ضد ليستر قال: "حللت المباراة ومعرفة النقاط التي علينا أن نتحسن فيها ولكن علينا المضي قدما من أجل مواجهة أتالانتا".

وعن عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في الضغط على المدافعين قال: "لدينا 11 لاعبا بأدوار مختلفة ونحن نختار الفريق الذي نعتقد أنه سيفوز بالمباراة وإن لم نفز فسيكون هناك انتقادات، رونالدو يفعل كل شيء لمساعدة الفريق".

وأكمل "يجب أن يكون لدينا رد فعل في مواجهة أتالانتا ففي دوري أبطال أوروبا نخوض ست مباريات إن فزنا في ثلاثة على ملعبنا وحققنا نتيجة خارجه فبشكل كبير سنضمن التأهل".

وبسؤاله هل يشعر بالأمان في منصبه أجاب "لقد تقدمنا خلال السنوات، كنا مركز سادس في منتصف موسم توليت فيه المسؤولية ثم ثالث ثم ثاني وتستطيعون رؤية التقدم".

وأتم سولشاير "قمنا بضم لاعبين الذين رفعوا التوقعات ولكننا في قارب واحد مثل كل الفرق والضغط يقع علي ولكننا مررنا بهذا من قبل، أنا أتحدث دائما مع النادي وهو حديث مفتوح وأمين".

ويواجه يونايتد منافسه أتالانتا غدا الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة السادسة.

ويحتل يونايتد المركز الثالث بثلاث نقاط فيما يتصدر منافسه المجموعة بأربع نقاط.

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