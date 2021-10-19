علاء وحيد: نحترم الجميع ولكننا نريد معرفة سبب عدم مواجهة الأهلي في الإسماعيلية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

طالب علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بمعرفة أسباب عدم لعب مباراة الأهلي في الإسماعيلية مشيرا لاحترام النادي لرابطة الاندية والأمن.

علاء وحيد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "طلعت يوسف أصيب بفيروس كورونا، الأعراض بسيطة وهو ملتزم ببروتوكول العلاج. وسيجري مسحة ثانية ويتواصل دائما مع الجهاز المعاون ويتابع كل كبيرة وصغيرة".

وتابع "استعد الفريق على 3 مراحل في الإسكندرية والإسماعيلية، خاض خلالها الفريق عددا من المباريات الودية. أتمنى أن يظهر المردود في المباريات الرسمية، هناك جدية وصرامة وشكل جديد للفريق".

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وواصل "عماد سليمان وعلي أبو جريشة سيعقدان مؤتمرا صحفيا الساعة 5 مساء للإعلان عن انتهاء مهمتهم في اللجنة الفنية وترك القرار والمسؤولية لمجلس الإدارة الجديد".

الإسماعيلي سيبدأ مبارياته في الدوري 27 أكتوبر الجاري أمام الأهلي على ملعب برج العرب.

وعن مواجهة الأهلي " أؤكد على احترام الإسماعيلي الكامل لرابطة الأندية والقرارات والدواعي الأمنية ولكن نريد معرفة أسباب عدم إقامة اللقاء في الإسماعيلية؟".

واستكمل "نحن على استعداد لاستقبال الأهلي أكبر استقبال وتكون احتفالية كبيرة في بداية الموسم، نريد معرفة المبررات الأمنية. هذا ما يريده الجمهور، وعدم ترك الأمور لمراهنات وتحديات من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. نتمنى العدالة مثلما يخرج الإسماعيلي للعب مباريات خارج أرضه".

وأضاف "لم نتعاقد مع لاعب إلا بموافقة طلعت يوسف، ربما كان يريد لاعبين أكثر ومراكز أخرى، ولكن اللجنة الفنية حاولت قدر الإمكان. لذا تقييم الصفقات الجديدة أمر متروك للمدير الفني وسنحاول استكمال التدعيم وتعويضه في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل".

وأتم "الانتخابات ستعقد يوم 31 أكتوبر، هناك 28 مرشحا. على منصب الرئيس و4 على منصب النائب، 3 على مقعد أمين الصندوق، و2 العضوية تحت السن، و15 على منصب العضوية".

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