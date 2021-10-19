مؤتمر أجويرو: التعثر أمام دينامو كييف سيكلف الكثير.. وسر الحصول على الرقم 19

ظهر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة سعثيدا بالدقائق التي شارك فيها مع فريقه الجديد للمرة الاولى مشيرا إلى أنه لا بديل عن الفوز أمام دينامو كييف.

المهاجم الأرجنتيني شارك للمرة الأولى مع برشلونة أمام فالنسيا في الدقيقة 87 خلال المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أجويرو قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف: "كنت سعيدا بدقائقي الأولى مع برشلونة والأهم أننا حققنا الفوز في هذه الليلة".

وأضاف "علينا أن نفوز، إذا لم نحقق ذلك فسنكون على وشك الخروج، نحن واثقون والجماهير ستساعدنا في إضافة 3 نقاط لرصيدنا".

برشلونة يستضيف دينامو كييف غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

وتابع عن استقبال الجماهير "كنت ألعب دائما في الجانب الآخر ضد برشلونة. الملعب يفرض الكثير، الآن أنا هنا أستمتع به وكل ما اعتقدته هو أن الفريق سيفوز وإذا اضطررت للعب لبضع دقائق فأنا سأستمتع".

أجويرو رفض التعليق على مقترح إقامة كأس العالم كل عامين في الفترة المقبلة.

وواصل عن عدد الأهداف التي يرغب في الوصول لها "لم أحدد أبدا أرقاما للأهداف، لقد اعتدت دائمًا على أن أكون المهاجم الثاني. في السيتي كنت بالفعل أكثر كمهاجم صريح من المهاجم الثاني ولم أحدد أهدافا لنفسي أبدا، الهدف هو أن تكون جيدا طوال الموسم وإحراز الأهداف إن استطعت والفوز بالألقاب".

وأضاف عن التخطيط للاحتفال بهدفه الأول مع برشلونة "لا يوجد أي شيء في ذهني، الهدف سيأتي. من تجربتي، كلما فكرت في الهدف كلما كان الأمر أسوأ. أخطط فقط لتقديم أفضل ما لدي والفوز".

واستكمل عن حصوله على الرقم 19 وليس 10 "لقد كان قرارا داخليا عندما وقعت، كان هذا هو رقمي عندما لعبت في كأس العالم تحت 20 عاما والمنتخب الأول. كان ليو بالرقم 10 وعندما رحل كنت قد طلبت بالفعل رقم 19. الرقم 10 مناسب جدا لفاتي وأنا سعيد بعودته بشكل جيد. إنه موهبة خاصة ويجب أن أشكره على وجوده معنا".

واستطرد عن فاتي "إنه شاب، عليك أن تساعده على الاستمرار في النمو. اليوم من الصعب البقاء على مستوى عال، نحن هنا لمساعدته. إنه واحد من تلك المواهب التي لا تظهر كثيرا وعلينا الاستفادة منها".

وعن رحيل ميسي، قال: "إنه شيء من الماضي، لقد فوجئنا جميعا بذلك وأنا أفضل التفكير في المستقبل. إنه يستمتع بوقته وكصديق أريده أن يفعل ذلك كما كان يفعل دائمًا".

برشلونة خسر أول مباراتين في دور المجموعات أمام بايرن ميونخ وبنفيكا، بينما تعادل دينامو كييف مع بنفيكا وخسر أمام بايرن ميونخ.