مؤتمر كومان: برشلونة غير مطالب بالفوز بدوري الأبطال.. وموقف تجديد فاتي

يرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أن فريقه غير مطالب بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف دينامو كييف غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

كومان قال في المؤتمر الصحفي: "لعبنا أمامهم العام الماضي وهم فريق أفضل الآن، نعلم جيدا ما يمكن أن نتوقعه في مباراة مثل هذه. نخاطر بمستقبلنا في دوري الأبطال بعد خسارة مباراتين لذلك يجب أن نفوز في هذه المباراة ولا شيء آخر".

وأضاف "سنعمل على هذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، نقوم بتحليل الخصم ووضع أفضل فريق ممكن. جارسيا موقوف ولكن باقي الفريق جاهز للعب والفوز".

وتابع "يمكنك أن تنافس ولكن ألا تطالب بالفوز بدوري أبطال أوروبا مقارنة بالفرق الأخرى التي تتقدم عليك في المستوى، نحاول الوصول لنفس هذا المستوى مع اللاعبين الجدد والصغار. لم يعد المصابون لأفضل مستوياتهم ولكنهم يتحسنون، لدينا فريق للمنافسة وتخطي على مرحلة المجموعات".

واستكمل عن الضغوطات من أجل الفوز "هناك بعض اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة يجب أن يكونوا مثالا في هذه المباريات، اللاعبون الشباب رغم الضغوطات ولكنهم أظهروا قدرتهم على تحمل ذلك. لقد لعبوا مباريات ضد مدريد ومباريات مهمة أخرى. لعبوا أيضا مع منتخباتهم الوطنية. لا يعني ذلك أنهم ليس لديهم خبرة ليوم غد".

وعن التشكيل المحتمل للكلاسيكو، قال: ""أنا لا أضع في الاعتبار اسم المنافس. دائمًا ما يكون المنافس الأول هو الأهم. عليك محاولة نقل كل لاعب إلى أفضل مستوى له. لهذا السبب قلت إنه كان من المستحيل على فاتي اللعب ثلاث مباريات كاملة في سبعة أيام ".

وواصل عن تطور كوتينيو "كان بعيدا عن الملعب لفترة طويلة، يجب أن يحصل على الدقائق ليتحسن بدنيا. نحن نعلم جودته، هناك منافسة في مركزه. يجب أن يجد مكانه لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

واستطرد عن هدوءه بخصوص مستقبله ""لقد قلت هذا لأنها الحقيقة. لا يمكنك أبدا أن تشعر براحة البال لكونك مدربا لأن كل شيء يعتمد على النتائج. ونحن في بلد حيث الأمور مبالغ فيها بشكل أكبر".

وعن الفارق بين الدوري ودوري الأبطال "الأمر أصعب في الأبطال لأن الفرق مستواها تحسن كثيرا وانخفض مستوى برشلونة في الأربع أو خمس سنوات الماضية، لا أعرف السبب. يمكنني التحدث فقط عن المدة التي عشتها ولكن هناك تغيير مع فرق متوازنة في تشكيلتهم و23 لاعبا دوليا ووضع اقتصادي أفضل من فريقنا".

كومان قال عن احتمالية عودة داني ألفيش: ""لا أعرف أي شيء عن هذا. لم يخبرني أحد من النادي عن هذه الاحتمالية ولا أحب أن أجيب".

وأتم عن الاتفاق الشفهي لتجديد التعاقد مع فاتي ""صحيح أنهم قريبون من ذلك، إنها أخبار مهمة للغاية وهو لاعب شاب يتمتع بالكثير من الجودة. إنه أحد أولئك الذين يجب أن يحددوا مستقبل هذا النادي".

برشلونة خسر أول مباراتين في دور المجموعات أمام بايرن ميونخ وبنفيكا، بينما تعادل دينامو كييف مع بنفيكا وخسر أمام بايرن ميونخ.