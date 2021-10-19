مرشحان يتقدمان بأوراقهما في انتخابات الأهلي

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

تقدم مرشحان لعضوية مجلس إدارة الأهلي بأوراقهما مساء أمس الإثنين تمهيدا لخوض سباق الانتخابات.

وتجرى انتخابات الأهلي للأربع سنوات المقبلة في شهر نوفمبر.

والعضوان المذكوران هما عبد الله ضياء الدين محمد العياشي وأحمد نبيل عبد الحميد غيط وكلاهما تحت السن.

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جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي أعلن في مؤتمر صحفي أمس نيته خوض سباق الانتخابات على مقعد الرئيس لولاية ثانية.

وكان الأهلي أعلن الجمعة الماضية توجيه الدعوة للجمعية العمومية لمناقشة ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية وبدء سباق الانتخابات.

وفُتح باب الترشح لانتخابات الأهلي في 16 أكتوبر الجاري ويستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه.

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