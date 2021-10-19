المدير التقني للاتحاد التركي: مصطفى محمد لاعب مميز.. عدم التعاقد معه سيكون خطئا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

شدد محسن أورتيجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم على أن نادي جالاتا سراي يجب أن يتعاقد مع مصطفى محمد.

مصطفى محمد عاد للتسجيل مع جالاتا سراي بعد غياب ليهز شباك خصميه 3 مرات في آخر مباراتين كما سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة مصر وليبيا الأخيرة.

أوتيجال قال في تصريحات لقناة الحياة: "اللاعبون المصريون ربما في الماضي لم يكونوا متكيفين مع الأجواء في تركيا وهو ما اختلف الآن وبالتالي استطاعوا إثبات وجودهم".

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وأضاف "مصطفى محمد يظهر بشكل مميز مع جالاتا سراي مثله مثل باقي المصريين المتواجدين هنا في تركيا ولكنه ربما الأكثر تميزا".

وأتم "ربما حدث بعض التذبذب للمستوى ولكنه عاد بمستوى مميز، يجب أن يتم التعاقد منه. سيكون من الخطأ عدم حدوث هذا".

مصطفى محمد شارك مع جالاتا سراي في 32 مباراة منذ انتقاله للفريق في 1 فبراير الماضي سجل خلالها 12 هدفا وصنع هدفا واحدا.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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