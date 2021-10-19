الجزيري يكشف كواليس انتقاله للزمالك وموقف النحاس.. وتأثير صلاح على اللاعبين العرب

كشف التونسي سيف الدين الجزيري عن كواليس انتقاله للزمالك وفترة تواجده في مصر بداية من طنطا مرورا بالمقاولون العرب حتى تواجده مع الأبيض.

الجزيري لعب مع طنطا عام 2018 قادما من الإفريقي التونسي قبل العودة لتونس عبر الملعب القابسي ثم عاد مجددا لمصر من بوابة المقاولون العرب قبل الانتقال للزمالك.

وقال الجزيري في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "منذ وصولي لمصر خططت أن أتدرج حتى أصل لأحد القطبين، كانت هناك مفاوضات من الأهلي والزمالك وقت تواجدي في المقاولون العرب قبل أن أنتقل للأبيض في النهاية".

وتابع عن عماد النحاس "عندما كنت في طريقي للزمالك شجعني كثيرا على هذه الخطوة وقال لي أن نادي الزمالك نادي كبير ومن أفضل الأندية في إفريقيا وفرصة لأن تقدم أفضل ما لديك، كان هناك وقتها عروض من الخليج ومصر. إنه مثل أخي. إنه شخص يهتم بعمله ويرغب في الفوز".

وبسؤاله عن هل تحدث عماد النحاس في وقت من الأوقات عن التساهل وقت موجهات الأهلي أجاب " مستحيل ان يحدث هذا".

وتابع عن كواليس انتقاله للأبيض "بعد نهاية مباراة المقاولون العرب مع إنبي تحدث معي الوكيل وأخبرني بوجود جلسة مع مسئولي الزمالك واتفقنا سريعا على الانتقال".

واستكمل "الانتقال للزمالك كان تحد كبير، أتعامل مع الأمور بهدوء والضغوطات لا اتأثر بها. أضع لنفسي أهداف دائما وأحاول أن أحققها".

واستكمل عن أزمة الزمالك المالية "أي فريق يمكن أن يمر بمشاكل أو أزمة مالية وهو أمر عادي، نادينا يمر بأزمة ويجب أن نقف بجانبه. إذا لم نساند النادي في هذا الوقت فمتى سنسانده؟ هذا موقف جميع اللاعبين وليس موقفي فقط".

واستطرد عن باتريس كارتيرون "عند وصوله كان هناك خطة للفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال، مهما كانت المشاكل والظروف فيجب أن نعمل للوصول لهذه الأهداف. أضاف لي الكثير من الناحية الذهنية وكيفية التعامل مع المواقف وعلى الصعيد النفسي والبدني أيضا".

الجزيري قال عن فرجاني ساسي: "لاعب كبير سواء عندما كان في الزمالك أو منتخب تونس وحاليا الدحيل، غيابه مؤثر بالطبع ولكن من عوضه ظهر بشكل جيد ونجح في تعويضه".

وتابع عن قرار إيقاف الزمالك من القيد "عند صدور قرار إيقاف القيد كان هناك بعض القلق من عدم الاستمرار مع الزمالك ولكن كارتيرون طمأنني على مستقبلي مع الفريق".

وأتم عن محمد صلاح "فتح الأبواب بشكل أكبر للاعبين العرب في أوروبا وكسر عديد الحواجز ورفع سقف الطموحات للجميع، واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

سيف الدين الجزيري أجاب عن بعض الأسئلة السريعة عن فترته مع الزمالك

أغلى هدف لك في الموسم الماضي؟ الهدف الأول لي مع الزمالك أمام طلائع الجيش.

أجمل هدف مع الزمالك؟ الهدف الثاني أمام الإسماعيلي.

اللاعب الذي تنتظر منه دائما التمريرة الحاسمة؟ شيكابالا ثم أشرف بنشرقي وزيزو وأيمن حفني، يكون مطلوب مني فقط التحرك ثم تأتيني التمريرة في المكان المناسب.

المباراة التي لم تشارك فيها وكنت ترغب في المشاركة؟ مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1، كنت جاهزا للمشاركة ولكن هذه رؤية المدرب وتقبلتها، شاركت بعدها أمام الجيش وسجلت.

الجزيري شارك مع الزمالك في 23 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.