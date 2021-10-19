الجزيري: لم نشك في فوز الزمالك بالدوري.. وهذه المباراة الأصعب

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري الزمالك - غزل المحلة

شدد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على أنه لم يكن هناك شكوك في فوز الأبيض بالدوري خلال الموسم الماضي.

الزمالك فاز بلقب الدوري الـ13 في تاريخه الموسم الماضي بعد منافسة مع الأهلي حتى الجولة قبل الأخيرة.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "لم يكن هناك أي شكوك بالنسبة لي في فوزنا بالدوري، كنا نظهر في كل مباراة بشكل أفضل من السابقة".

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وأضاف "أصعب المباريات في الموسم الماضي كانت مباراة الاتحاد، عبد الشافي بارع في قراءة اللعب وتواجد في المكان المناسب لنفوز بالمباراة وقتها".

وواصل عن أقرب اللاعبين له في الزمالك "حمزة المثلوثي، لاعب يقدم مستويات جيدة مع الزمالك ومنتخب تونس".

وعن الأقرب من الأهلي "طاهر محمد طاهر وعلي معلول الأقرب لي وعلى تواصل دائم، تزاملت مع طاهر في المقاولون ومعلول في المنتخب. إذا حدث شد او جذب يكون فقط خلال المباراة وبعدها نحن جميعا أصدقاء ونتقابل خارج الملعب".

واستكمل "الجميع داخل الزمالك يفكر في الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ما زال الوقت مبكرا ولكننا سنبذل كل ما لدينا للفوز، نتعامل مع كل مباراة على حدة للفوز بها. هناك عديد الفرق القوية في إفريقيا ولكن من يريد الفوز بالبطولة سيواجه أي فريق".

واستطرد عن المنتخب التونسي "أمامنا مباراتين في التصفيات نحتاج للفوز بها قبل التواجد في المباراة الفاصلة وتحسين تصنيفنا في الفيفا، هناك أيضا كأس العرب سندخله بقوة ثم أمم إفريقيا وهدفنا الفوز بكل شيء".

وأتم عن الفارق بين الدوري المصري والتونسي "ضغط المباريات، في تونس نلعب مباراة كل أسبوع، في مصر نلعب مباراة كل 3 أيام".

الجزيري شارك مع الزمالك في 23 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

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