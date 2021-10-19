فيفا يعلن طاقم تحكيم كأس العرب وظهور مصري وحيد

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء رسميا طاقم التحكيم الذي سيسند له إدارة مباريات كأس العرب.

وستقام كأس العرب في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى الـ18 من شهر ديسمبر.

وأعلن فيفا تعيين 52 حكما لإدارة مباريات البطولة بواقع 12 للساحة و24 مساعدا 16 لتقنية الفيديو من 27 دولة من كل القارات الستة.

أخبار متعلقة
مساعد فيريرا: لم يتحدث الزمالك معي للعودة.. ومستوى طارق حامد لا يفاجئني مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاح محسن يغيب لشهر بعد إصابته عصام عبد الفتاح: لم يطلب أي ناد حكام أجانب للقمة حتى الآن.. وهذا القرار سيساعدنا في الدوري

وتواجد من قارة إفريقيا في إدارة المباريات الجامبي بكاري جاساما والزامبي جاني سيكاوزي.

فيما يتواجد في تقنية الفيديو كل من المصري إبراهيم نور الدين والمغربي رضوان جيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من الجزائر ولبنان والسودان.

كأس العرب إبراهيم نور الدين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرشحان يتقدمان بأوراقهما في انتخابات الأهلي 9 دقيقة | مصر
المدير التقني للاتحاد التركي: مصطفى محمد لاعب مميز.. عدم التعاقد معه سيكون خطئا 30 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – الأهلي ينتظر الرد على طلبه بحضور 15 ألف مشجع أمام الحرس الوطني 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أندية الدوري المصري – مصر للمقاصة أم هويدي؟ من أجل عدم توقف مصنع المواهب 37 دقيقة | تقرير في الجول
الجزيري يكشف كواليس انتقاله للزمالك وموقف النحاس.. وتأثير صلاح على اللاعبين العرب ساعة | الدوري المصري
الجزيري: لم نشك في فوز الزمالك بالدوري.. وهذه المباراة الأصعب ساعة | مصر
فيفا يعلن طاقم تحكيم كأس العرب وظهور مصري وحيد ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاح محسن يغيب لشهر بعد إصابته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 4 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا