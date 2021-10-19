فيفا يعلن طاقم تحكيم كأس العرب وظهور مصري وحيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء رسميا طاقم التحكيم الذي سيسند له إدارة مباريات كأس العرب.

وستقام كأس العرب في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى الـ18 من شهر ديسمبر.

وأعلن فيفا تعيين 52 حكما لإدارة مباريات البطولة بواقع 12 للساحة و24 مساعدا 16 لتقنية الفيديو من 27 دولة من كل القارات الستة.

وتواجد من قارة إفريقيا في إدارة المباريات الجامبي بكاري جاساما والزامبي جاني سيكاوزي.

فيما يتواجد في تقنية الفيديو كل من المصري إبراهيم نور الدين والمغربي رضوان جيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من الجزائر ولبنان والسودان.