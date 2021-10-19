مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاح محسن يغيب لشهر بعد إصابته

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

صلاح محسن الأهلي إنبي كأس مصر

تعرض صلاح محسن لاعب الأهلي لإصابة سيغيب على إثرها لفترة تصل إلى أكثر من شهر.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "صلاح محسن تعرض لإصابة بشرخ في وجه القدم".

وواصل "هذا سبب عدم سفر اللاعب مع الفريق إلى النيجر لملاقاة نادي الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل المصدر "سيخضع صلاح محسن لبرنامج علاج طبيعي مكثف وفترة غيابه تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع".

وبناء عليه فبنسبة كبيرة لن يستطيع صلاح محسن اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك في ثالث جولات الدوري المصري الذي سيقام في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لملاقاة نادي الحرس الوطني النيجري يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وبعدها سيبدأ الأهلي مشواره في الدوري في الـ27 من الشهر الجاري بملاقاة الإسماعيلي في ملعب برج العرب.

الأهلي صلاح محسن
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