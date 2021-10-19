عصام عبد الفتاح: لم يطلب أي ناد حكام أجانب للقمة حتى الآن.. وهذا القرار سيساعدنا في الدوري

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إنه لم يطلب الأهلي أو الزمالك حتى الآن إسناد لقاء القمة لحكم أجنبي.

ومن المقرر أن تقام القمة في ثالث جولات الدوري في استاد القاهرة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وقال عبد الفتاح لإذاعة "الراديو 9090" اليوم الثلاثاء: "لم يطلب حتى الآن أي ناد تحكيم أجنبي".

وواصل "أنا ضد الحكام الأجانب ولكن مع تبادل الخبرات مع دول عربية شقيقة".

وأكمل "إذا استعان كل ناد بخمسة حكام أجانب، ماذا سيتبقى للحكام المصريين؟ عدد قليل جدا من المباريات، مما سيؤثر على الحكم المصري وفرصه في الظهور بالبطولات الدولية".

وشدد عبد الفتاح "لدينا حكام مصريين على أعلى مستوى لا يقل مستواهم عن حكام أوروبا، لا يوجد حكام كبار في أوروبا كما كان في السابق، المستويات أصبحت متقاربة جدا".

وعن بند إعادة المباراة حال اعتراف الحكم بارتكابه خطأ في تنفيذ القانون المتواجد في لائحة الموسم الجديد قال: "هنا سيبقى التساؤل هل سنأخذ بتقنية الفيديو أم لا مثلما يحدث في إنجلترا؟".

وعن مستحقات الحكام قال: "لا يتبقى جنيه واحد للحكام لدى اتحاد الكرة".

وأكمل "زادت بدلات الحكام بشكل رائع ووصلنا لقمة الدول في أفريقيا، فالحكم يتقاضى حاليا 7 آلاف جنيه، والكرة الآن في ملعب الحكام ولم يعد هناك مبرر لربط تراجع المستوى بالمستحقات المالية".

وعن الاستعداد للدوري قال: "بدأنا منذ 10 أيام دورات لأكثر من 300 حكم ونظمنا معسكرات إعداد لهم".

وأضاف "المعسكر النهائي لحكام الدوري الممتاز سيبدأ غدا في قرية أبو قير، ويستمر على فوجين".

وأتم "إذاعة المباريات بعشر كاميرات عالية الجودة سيساعدنا كثيرا على الأقل سيتم وضع كاميرتين على خط المرميين لحسم الجدل ومساعدة الحكام على الوصول للحقيقة بنسبة 90%".