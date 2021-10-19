مساعد فيريرا: لم يتحدث الزمالك معي للعودة.. ومستوى طارق حامد لا يفاجئني

قال روي ألميدا مساعد جيسوالدو فيريرا في الزمالك إن النادي الأبيض لم يتواصل معه ليتولى أحد المناصب في صفوف الفريق الأول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف في حديثه عبر القناة الأولى المصرية "أتابع الزمالك وكنت سعيدا بفوزهم بالدوري للأسف خسروا نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل سنتين ضد الأهلي".

وأكمل "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك للعودة إلى النادي، أنا الآن هنا في البرتغال ولكن أطمح للعودة إلى مصر في المستقبل".

وبسؤاله عن حقيقة ترشيحه هو وفيريرا لتدريب الأهلي قال ضاحكا: "لا أعرف حقيقة الأمر، ما أستطيع قوله إنه لو حدث سيكون شيئا عظيما للأهلي فهو مدرب من الطراز الأول".

وعن مستوى طارق حامد لاعب الزمالك بعدما تحولت مسيرته للأفضل وقتما كان فيريرا يعمل في صفوف الزمالك قال: "بالنسبة لي مستوى طارق حامد ليس مفاجئا اعتقدنا دائما أنه لاعب مميز، كنت معجبا به حينما كنت أعمل في الزمالك".