مساعد فيريرا: لم يتحدث الزمالك معي للعودة.. ومستوى طارق حامد لا يفاجئني

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

روي ألميدا

قال روي ألميدا مساعد جيسوالدو فيريرا في الزمالك إن النادي الأبيض لم يتواصل معه ليتولى أحد المناصب في صفوف الفريق الأول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف في حديثه عبر القناة الأولى المصرية "أتابع الزمالك وكنت سعيدا بفوزهم بالدوري للأسف خسروا نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل سنتين ضد الأهلي".

وأكمل "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك للعودة إلى النادي، أنا الآن هنا في البرتغال ولكن أطمح للعودة إلى مصر في المستقبل".

أخبار متعلقة
بواليا: قاتلت مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي.. وهذه أفضل مباراة لي بقميصه عماد سليمان لـ في الجول: نبحث عن عروض للمتواجدين في قائمة الانتظار الإسماعيلي يفوز على أبو خليفة وديا بعشر أهداف

وبسؤاله عن حقيقة ترشيحه هو وفيريرا لتدريب الأهلي قال ضاحكا: "لا أعرف حقيقة الأمر، ما أستطيع قوله إنه لو حدث سيكون شيئا عظيما للأهلي فهو مدرب من الطراز الأول".

وعن مستوى طارق حامد لاعب الزمالك بعدما تحولت مسيرته للأفضل وقتما كان فيريرا يعمل في صفوف الزمالك قال: "بالنسبة لي مستوى طارق حامد ليس مفاجئا اعتقدنا دائما أنه لاعب مميز، كنت معجبا به حينما كنت أعمل في الزمالك".

الزمالك فيريرا روي ألميدا طارق حامد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجزيري: لم نشك في فوز الزمالك بالدوري.. وهذه المباراة الأصعب 7 دقيقة | مصر
فيفا يعلن طاقم تحكيم كأس العرب وظهور مصري وحيد 27 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاح محسن يغيب لشهر بعد إصابته 39 دقيقة | الدوري المصري
عصام عبد الفتاح: لم يطلب أي ناد حكام أجانب للقمة حتى الآن.. وهذا القرار سيساعدنا في الدوري ساعة | الدوري المصري
مساعد فيريرا: لم يتحدث الزمالك معي للعودة.. ومستوى طارق حامد لا يفاجئني ساعة | الدوري المصري
بواليا: قاتلت مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي.. وهذه أفضل مباراة لي بقميصه ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يفوز على أبو خليفة وديا بعشر أهداف ساعة | الدوري المصري
عماد سليمان لـ في الجول: نبحث عن عروض للمتواجدين في قائمة الانتظار 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 4 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا