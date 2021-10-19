بواليا: قاتلت مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي.. وهذه أفضل مباراة لي بقميصه

قال والتر بواليا مهاجم الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي إنه قاتل من أجل الفريق الأحمر لكن الأمور لم تسر كما ينبغي معه في بعض الأوقات.

والتر بواليا النادي : مالاتيا سبور

وتحدث بواليا للقناة الأولى المصرية قائلا: "خضت عدة مباريات في الدوري التركي، بالطبع هناك اختلاف بين الأهلي ومالاتيا سبور، وكي أكون أمينا فالأهلي هو فريق كبير في إفريقيا بينما مالاتيا يكافح ليبقى في الدوري التركي".

وواصل "لا أستطيع القول إنني لم أنجح في الأهلي، قدمت أفضل ما لدي وفي بعض الأحيان لم تسر الأمور كما ينبغي مما كان يسبب خيبة أمل في بعض المناسبات".

واستدرك " لكن لا أستطيع القول إنني فشلت في عمل أي شيء للأهلي، قاتلت من أجل الفريق وقضيت عاما كاملا مع الفريق ولكنني لم أسجل الكثير من الأهداف في بعض الفترات مما صعب من المهمة".

وعما قاله له بيتسو موسيماني مدرب الفريق قال: "أتذكر في آخر مرة قال لي موسيماني إنه يشجعني على تقديم أداء أفضل وأن أذهب لأحد الأندية الأوروبية".

أما عن أفضل مباراة له مع الأهلي قال: "أعتقد أن الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية كانت إحدى أفضل المباريات التي لعبتها وبذلت خلالها قصارى جهدي".

وبسؤاله عن أقرب لاعب له في الأهلي أجاب "علاقتي بالجميع جيدة ولكن الأقرب بالنسبة لي كان أليو ديانج".

وعن عودته للأهلي قال بواليا: "الأمر يعتمد على تعاقدي مع النادي التركي فلدي عقد لمدة عام معارا وأشعر بالانتماء للأهلي لكن الأمر يعتمد على النادي التركي".