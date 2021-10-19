بواليا: قاتلت مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي.. وهذه أفضل مباراة لي بقميصه

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

قال والتر بواليا مهاجم الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي إنه قاتل من أجل الفريق الأحمر لكن الأمور لم تسر كما ينبغي معه في بعض الأوقات.

والتر بواليا

النادي : مالاتيا سبور

وتحدث بواليا للقناة الأولى المصرية قائلا: "خضت عدة مباريات في الدوري التركي، بالطبع هناك اختلاف بين الأهلي ومالاتيا سبور، وكي أكون أمينا فالأهلي هو فريق كبير في إفريقيا بينما مالاتيا يكافح ليبقى في الدوري التركي".

وواصل "لا أستطيع القول إنني لم أنجح في الأهلي، قدمت أفضل ما لدي وفي بعض الأحيان لم تسر الأمور كما ينبغي مما كان يسبب خيبة أمل في بعض المناسبات".

أخبار متعلقة
عماد سليمان لـ في الجول: نبحث عن عروض للمتواجدين في قائمة الانتظار مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.. صلاح أمام أتليتكو وليالي الأبطال وديربي الرياض فينجادا: لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر.. عملية التعاقد مع كيروش كانت سرية

واستدرك " لكن لا أستطيع القول إنني فشلت في عمل أي شيء للأهلي، قاتلت من أجل الفريق وقضيت عاما كاملا مع الفريق ولكنني لم أسجل الكثير من الأهداف في بعض الفترات مما صعب من المهمة".

وعما قاله له بيتسو موسيماني مدرب الفريق قال: "أتذكر في آخر مرة قال لي موسيماني إنه يشجعني على تقديم أداء أفضل وأن أذهب لأحد الأندية الأوروبية".

أما عن أفضل مباراة له مع الأهلي قال: "أعتقد أن الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية كانت إحدى أفضل المباريات التي لعبتها وبذلت خلالها قصارى جهدي".

وبسؤاله عن أقرب لاعب له في الأهلي أجاب "علاقتي بالجميع جيدة ولكن الأقرب بالنسبة لي كان أليو ديانج".

وعن عودته للأهلي قال بواليا: "الأمر يعتمد على تعاقدي مع النادي التركي فلدي عقد لمدة عام معارا وأشعر بالانتماء للأهلي لكن الأمر يعتمد على النادي التركي".

بواليا الأهلي مالاتيا سبور
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجزيري: لم نشك في فوز الزمالك بالدوري.. وهذه المباراة الأصعب 6 دقيقة | مصر
فيفا يعلن طاقم تحكيم كأس العرب وظهور مصري وحيد 26 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: صلاح محسن يغيب لشهر بعد إصابته 38 دقيقة | الدوري المصري
عصام عبد الفتاح: لم يطلب أي ناد حكام أجانب للقمة حتى الآن.. وهذا القرار سيساعدنا في الدوري ساعة | الدوري المصري
مساعد فيريرا: لم يتحدث الزمالك معي للعودة.. ومستوى طارق حامد لا يفاجئني ساعة | الدوري المصري
بواليا: قاتلت مع الأهلي ولكن الأمور لم تسر كما ينبغي.. وهذه أفضل مباراة لي بقميصه ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يفوز على أبو خليفة وديا بعشر أهداف ساعة | الدوري المصري
عماد سليمان لـ في الجول: نبحث عن عروض للمتواجدين في قائمة الانتظار 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 4 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا