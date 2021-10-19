الإسماعيلي يفوز على أبو خليفة وديا بعشر أهداف

فاز الإسماعيلي على منافسه أبو خليفة وديا بعشر أهداف دون رد استعدادا لبدء منافسات الدوري.

سجل أهداف الدراويش شكري نجيب بواقع ستة أهداف، وهدفين لأحمد مدبولي، وهدف لكل من أحمد عيد وجاستن شونجا.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كل من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: أحمد عيد- محمد دسوقي- مر وان الصحراوي- أحمد عيد

في الوسط: عماد حمدي- محمد صادق- محمد مخلوف- أحمد مدبولي

في الهجوم: شكري نجيب- جاستن شونجا

وأقيمت المباراة لمدة ساعة واحدة فقط وشارك فيها حارس المرمى عمر رضوان من على مقاعد البدلاء.

ويخوض الإسماعيلي معسكرا في الإسكندرية فاز خلاله على نادي الحرية بثلاثة أهاف دون رد.

ويستهل الدراويش مشوارهم في الدوري بملاقاة الأهلي في الـ27 من شهر أكتوبر الجاري.