مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.. صلاح أمام أتليتكو وليالي الأبطال وديربي الرياض

تعود اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا بإقامة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ليفربول سيخرج لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في تمام الساعة 9:00 وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميم 1.

شاختار دونستيك سيستضيف ريال مدريد الإسباني في تمام الساعة 9:00 وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميم 3.

ويستقبل باريس سان جيرمان نظيره لايبزيج، ستذاع المباراة التي ستقام في تمام الساعة 9:00 على بي إن سبورتس بريميم 2.

وفي السابعة إلا الربع يحل مانشستر سيتي ضيفا على كلوب بروج، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميم 1.

ديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يقام في تمام الساعة 8:00 ويذاع عبر قنوات أبو ظبي آسيا 1 و2 وSSCC Sports 6و7.

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